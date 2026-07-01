Wildberries купил огромную онлайн-аптеку с сетью по всей России

Группа RWB, в которую входит Wildberries, купила мажоритарную долю в сервисе «Еаптека». Это крупная онлайн-аптека. Цель сделки – расширение ассортимента лекарств на Wildberries.

Была ваша, стала наша

Группа RWB, в которую входят маркетплейс Wildberries и рекламная компания Russ Outdoor, купила долю в онлайн-аптеке «Еаптека», сообщили CNews представители RWB. Стороны не раскрывают сумму сделки, равно как и долю, которую получила RWB, но в группе отмечают, что «Еаптека» вошла в ее состав. «Решение о приобретении актива является частью стратегии RWB по развитию направления «RWB Здоровье» и созданию цифровой платформы здоровья», – заявили CNews представители RWB.

Покупка доли в «Еаптеке» даст группе возможность «существенно нарастить ассортиментную матрицу лекарств и товаров для здоровья» на Wildberries, отмечают в RWB. Помимо этого, группа получит партнерство с сетью из более 25 тыс. аптек по всей России, которые используются для выдачи заказанных на «Еаптеке» лекарств.

«Ожидается, что это существенно повысит доступность лекарств и товаров для здоровья даже в отдаленных регионах страны», – добавили в RWB.

«Цифровая платформа здоровья, которую мы создаем, объединит в себе медицинский и фармацевтический маркетплейсы, – и присоединение «Еаптека» к нашей экосистеме – новый шаг к реализации этих планов, – сказала CNews управляющий директор «RWB Здоровье» Анастасия Карпова. – Продажа лекарств и товаров для здоровья уже доступна на Wildberries, однако благодаря объединению экспертизы мы рассчитываем существенно расширить как ассортимент товаров на площадке, так и доступ покупателей к лекарственным препаратам. Партнеры же – производители фармпрепаратов – получат новые возможности инфраструктуры RWB Здоровье для контакта со своим потребителем».

Секретный секрет

«Еаптека» – это компания ООО «Еаптека», основанная в июне 2014 г. с уставным капиталом около 1,86 млрд руб. Генеральный директор – Дмитрий Боков, основной вид деятельности – «торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)» (код ОКВЭД – 47.73).

Компания была убыточной. Согласно сервису «Контур.Фокус», по итогам 2024 г. она получила выручку в размере 32,9 млрд руб. и чистый убыток на уровне 4,1 млрд руб.

Финансовые данные за 2025 г. компания до сих пор не опубликовала, но это не единственная тайна, которая ее окружает. К моменту выхода материала была засекречена информация о ее владельцах – она исключена из ЕГРЮЛ.

Много процентов

По информации «Ведомостей», группа RWB получила в «Еаптеке» именно «мажоритарную долю». Точные ее размеры издание не приводит.

До сделки «Еаптекой» владели структуры, связанные с предпринимателем Алексеем Репиком, утверждают «Ведомости», а до этого значительная часть сервиса принадлежала Сбербанку. Осенью 2025 г. эти структуры выкупили у Сбербанка 45% акций «Еаптеки», доведя свою долю в ней до 100%.

Отметим, что «Еаптека» – далеко не единственная онлайн-аптека в российском сегменте интернета. Конкурентов у нее довольно много, но это один из крупнейших игроков в данном сегменте.

Выгода слишком очевидна

По оценке опрошенных «Ведомостями» экспертов, покупка RWB сервиса «Еаптека» – «одна из наиболее заметных сделок на российском рынке электронной коммерции и цифрового здравоохранения за последнее время». На этом настаивает, в частности, руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов.

У RWB здесь двойная выгода. По словам Самойлова, в результате сделки RWB получила крупный бренд наряду с полностью готовым бизнесом, который заранее наладил логистику, решил вопрос с лицензиями и партнерскими аптеками, а также создал собственную ИТ-инфраструктуру. Все это дает RWB возможность не строить собственный бизнес в этом направлении с нуля, а быстро масштабировать полученные активы.

По оценке директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, бизнес «Еаптеки» стоил примерно 7-12 млрд руб. без учета долгов. Он сообщил «Ведомостям», что покупка «Еаптеки» – наглядное доказательство того, что RWB расценивает свой фармацевтический бизнес как стратегический.