«Элемент» откроет кристальное производство для силовой электроники в 2028 году

Предприятие АО «Отраслевые решения», созданное для реализации проекта «Кубик», запустит кристальное производство в 2028 г.

Кристальное производство

Как стало известно CNews, структура ГК «Элемент», АО «Отраслевые решения», запустит собственное кристальное производство в рамках проекта «Кубик» в 2028 г. Это следует из презентации Минпромторга, представленной на конференции по электронному машиностроению в Минске в июне 2026 г.

Проект «Кубик» предполагает создание серийного производства силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния для обеспечения потребностей рынка России, а также экспорта силовой электроники для транспорта, энергетики и промышленности.

Как пояснили CNews в пресс-службе ГК «Элемент», для финансирования проекта использовались как собственные (23%), так и льготные заемные средства (77%). Проект включен в кластерную инвестиционную платформу Фонда развития промышленности. Общий объем инвестиций составил 19,5 млрд руб., напомнили там.

Согласно более ранним планам «Элемента», к 2030 г. производство должно выйти на мощность 100 тыс. пластин на кремнии и 40 тыс. пластин на карбиде кремния в год, что позволит закрыть до 60% внутреннего спроса на силовые компоненты. До недавнего времени потребности российского рынка в таких компонентах более чем на 90% закрывались за счет импорта.

МИЭТ «Элемент» запустит кристальное производство в 2028 году

Кристальное производство — это участок микроэлектронного завода, где из кремниевой пластины создают готовые чипы (кристаллы), из которых потом собирают микросхемы, процессоры и другие компоненты. В разрезе силовой электроники речь идет о создании транзисторов и диодов.

Ход реализации

В 2025 г. «Элемент» вложил в проект 6,1 млрд руб., из которых 5,6 млрд руб. составили авансы по контракту на поставку оборудования от иностранного партнера. Как следует из отчетности АО «Отраслевые решения», расчеты ведутся в китайских юанях, что указывает на вероятное нахождение поставщика в Китае. К концу 2025 г. оборудование к покупателю еще не поступило.

В числе ключевых рисков проекта названы «возможная несвоевременная поставка оборудования», которая может повлечь за собой задержку запуска производства и удлинение инвестиционной фазы проекта.

При этом компания уже получила в собственность производственное помещение стоимостью 2,4 млрд руб. Часть здания площадью 1 046,5 кв. м введена в эксплуатацию в декабре 2025 г. и предназначена для размещения будущего производства.

Об «Элементе»

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха».

Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

В январе 2026 г. стало известно о том, что Сбербанк стал владельцем почти 42%-ной доли в ГК «Элемент». Сумма сделки составила 27 млрд руб. Еще 41,66% компании находились в собственности «Ростеха».