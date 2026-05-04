«Почта России» сломала свой сервис отслеживания, чтобы «не перегружать информацией» россиян. Следить за посылкой больше нельзя

«Почта России» ухудшила работу своего фирменного сервиса отслеживания посылок. Теперь он не показывает, где именно находится посылка на данный момент – отображаются лишь начальные и конечные статусы доставки. Россияне больше не могут следить за ее перемещениями и изменениями веса. Многие сторонние сервисы отслеживания тоже больше не предоставляют эти данные. «Почта России» утверждает, это сделано на основе обратной связи россиян.

Где посылка, «Почта»?

Редакция CNews обнаружила, что «Почта России» радикально изменила механизм работы своего сервиса отслеживания посылок. Если раньше он показывал все их перемещения, включая сортировочные пункты, то теперь эта информация недоступна.

Отныне даже зарегистрированным пользователям выдаются лишь начальные и конечные статусы движения посылок. Они будут видеть лишь, что отправление было принято в отделении связи и покинуло его, а затем его уведомят, что оно прибыло в город получателя и доступно для получения.

Рекламы в приложении «Почты России» теперь больше, чем сведений о посылках

Сотрудник CNews обнаружил нововведение в конце 1 мая 2026 г. В начале апреля 2026 г. сервис отслеживания работать по старым правилам. При этом после изменений исчезла детальная информация и о старых, давно врученных посылках.

Комментарий «Почты России»

К моменту выхода материала «Почта России» не делала никаких заявлений по поводу изменений – информации не было ни на сайте, ни в официальном приложении.

1 мая 2026 г. сотрудник редакции CNews обратился к представителям «Почты России» с вопросами, чем продиктовано решение так сильно и без предупреждения «упростить» процесс отслеживания, и когда нововведение вступило в силу. 4 мая 2026 г. в редакцию поступил ответ «Почты России», он приведен без изменений.

«Обновление действительно вступило в силу недавно. На основании обратной связи от клиентов мы убрали из публичного доступа служебные статусы (внутрисортровочные транзиты, сканирования на технических этапах), которые перегружали пользователя информацией. При этом полный юридически значимый трек посылки (прием, прибытие/отправка из мест приема и вручения, передано курьеру и пр.) сохранен во внутренней системе. Это позволяет оперативно выявлять нештатные ситуации, не перегружая клиента сотней промежуточных статусов. Ограничением это не является, напротив – это переход к понятному клиентскому пути без потери контроля над посылкой», – заявили CNews представители «Почты России».

В переводе на русский

Из комментария «Почты России» следует, что «упростить» механизм отслеживания посылок ее попросили сами россияне, пользующиеся услугами почты. Однако нет никакой информации, где и когда собиралась упомянутая «обратная связь», и чем именно мотивировали свои предложения те, кто просил об «упрощении».

Россиянам явно нужен корректно работающий сервис отслеживания отправлений

Между тем, пропажа промежуточных статусов отслеживания лишает россиян возможности видеть, где находится посылка, и следить за изменениями ее веса. На просторах Рунета немало комментариев пользователей о краже или подмене посылок, отправленных «Почтой России», и во многих из них упомянуто внезапное изменение веса посылки.

Такие комментарии регулярно публикуются на протяжении последних 15 лет. В начале прошло десятилетия в России был популярен китайский маркетплейс AliExpress – оттуда заказывали почти все, включая технику (телефоны, планшеты, камеры и пр.).

Что говорит техподдержка

Сразу после обнаружения нововведения сотрудник CNews обратился в техподдержку «Почты России» в официальном приложении. Оператор подтвердил, что изменения в работу сервиса отслеживания действительно были внесены. Его ответ приведен без изменений.

Ответ техподдержки

«Сейчас на (сайте/в мобильном приложении) отображаются только основные статусы перемещения (посылки/письма/открытки). Мы доработали наши системы, чтобы вам было удобнее – убрали промежуточные этапы, добавили информацию о сроке доставки. Не волнуйтесь, отправление в пути. Как только оно (поступит в отделение/почтомат/будет готово к доставке), информация отобразится в разделе «Готово к вручению», – заявил CNews представитель техподдержки «Почты России».

В чем именно заключается удобство, оператор не уточнил. Что касается срока доставки, то эта информация отображалась и раньше, притом на протяжении как минимум последних трех лет.

Никто вам не поможет

В Рунете существует множество сервисов отслеживания посылок. Можно было бы просто следить за отправлениями «Почты России» в любом из них, но нет.

Не все сторонние сервисы отслеживания одинаково информативны, когда речь идет о посылках «Почты России»

Сотрудник CNews убедился, что в большинстве сторонних сервисов детальные сведения о передвижениях посылок «Почты России» теперь тоже не отображаются. Из 10 проверенных сайтов подробная информация была получена лишь в трех.

Конкуренты не дремлют

«Почта России» уже давно не является единственным в России логистическим оператором. Посылку можно отправить десятком различных сервисов – такая услуга с недавних пор есть и у маркетплейсов.

Возможность получить детальные сведения о перемещении посылки - весомый аргумент при выборе того или иного логистического оператора

Например, отправить посылку можно при помощи «Яндекса», Ozon или Wildberries, и поступит она в выбранный пункт выдачи заказов, которые зачастую находятся гораздо ближе к дому получателя, нежели отделение почты России. Также это можно сделать через СДЭК, DPD и другие службы доставки.