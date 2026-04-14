РТК-ЦОД вошел в число первых участников реестра ЦОД Минцифры России

РТК-ЦОД вошел в число первых трех игроков рынка, дата-центры которых были включены в реестр центров обработки данных (ЦОД) Минцифры России. Первым зарегистрированным объектом компании стал флагманский дата-центр «Медведково-2» в Москве.



Соответствие стандартам надежности и признание регулятора

Включение дата-центра в реестр отраслевого регулятора стало возможным во многом благодаря наличию инфраструктуры высокого уровня надежности, которая отличает ЦОД от серверной комнаты или майнинговой фермы. Два независимых энерговвода, резервные дизель-генераторы, прямой и резервный канал связи, а также системы физической и информационной безопасности — все это обеспечивает устойчивую работу информационных систем клиентов.

«Медведково-2» — флагманский дата-центр РТК-ЦОД, введенный в эксплуатацию в мае 2024 года. Это один из крупнейших коммерческих ЦОД в России с вертикальной архитектурой, рассчитанный на 4 000 стоек. Объект обеспечивает высокий уровень надежности, подтвержденный сертификацией по уровню Tier III, и предназначен для размещения ИТ-инфраструктуры, а также предоставления облачных сервисов IaaS, PaaS и SaaS.

Формирование реестра центров обработки данных направлено на повышение прозрачности рынка и создание единых критериев оценки объектов цифровой инфраструктуры. РТК-ЦОД развивает геораспределенную сеть дата-центров, в инфраструктуру компании уже входит 26 ЦОД емкостью более 27 000 стоек. В данный момент идет работа над внесением всех площадок РТК-ЦОД в реестр Минцифры.

Включение дата-центра в реестр отраслевого регулятора стало возможным во многом благодаря наличию инфраструктуры высокого уровня надежности

«Регистрация нашего флагманского дата-центра “Медведково-2” в российском реестре ЦОД — это результат отличной работы команды РТК-ЦОД и важный шаг на пути к добавлению в реестр всех наших площадок. Соответствие нашего ЦОД требованиям регулятора подтверждает высокий уровень надежности его ИТ-инфраструктуры и зрелость операционных процессов. А это те параметры, которые важны в первую очередь для крупного бизнеса и государственных заказчиков — органов власти и крупных госкомпаний», — отметил генеральный директор РТК-ЦОД Давид Мартиросов.

В июле 2025 года был принят Федеральный закон от 23.07.2025 № 244-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2025 № 1932, регулирующие деятельность центров обработки данных и предусматривающие создание реестра ЦОД. Его формирование повысит прозрачность рынка и станет основой для дальнейшего развития нормативного регулирования отрасли. Закон и Постановление Правительства о российском реестре ЦОД вступили в действие с 1 марта 2026 года.