В «МойОфис» массовые сокращения из-за миллиардных убытков. Обещают соблюдение ТК

В разработчике офисного ПО «МойОфис» объявили о массовых сокращениях из-за финансовых трудностей. Людей, которые потеряют работу, будут уведомлять по почте в течение двух недель. В компании обещают соблюдение трудового кодекса и рассмотрение на вакансии основного владельца — «Лаборатории Касперского».

Как стало известно CNews, «МойОфис» (разработчик ООО «Новые облачные технологии») начинает массовые сокращения. Это следует из письма гендиректора компании Вячеслава Закоржевского, которое было направлено сотрудникам по электронной почте 23 марта 2026 г.

В письме указано, что в 2025 г. «несмотря на значительные усилия», компания столкнулась с «серьезными финансовыми трудностями». «Объем ключевых направлений бизнеса снизился, и текущая модуль требует существенных изменений для обеспечения устойчивости компании», — следует далее.

«МойОфис» планирует реструктуризировать бизнес; пересмотреть продуктовый портфель и организационную структуру, чтобы сконцентрировать ресурсы на направлениях с наибольшим потенциалом роста.

По словам гендиректора, реструктуризация приведет к сокращению персонала в компании. Закоржевский в своем письме гарантирует соблюдение ТК РФ при сокращении и рассмотрение на вакансии «Лаборатории Касперского».

Информация о планируемых сокращениях также появилась сегодня в Telegram-канале «Профсоюз работников IT».



По словам одного из акционеров компании Дмитрия Комиссарова, решение о сокращении в компании было принято «Лабораторией Касперского». «Миноритарных акционеров не поставили в известность ни о результатах 2025 г., ни о планируемых сокращениях, ни о планах на текущий год», — отметил он.

Миллиардные убытки

По результатам 2024 г. компания продемонстрировала чистый убыток в размере 1,2 млрд руб., следует из базы «Контур.Фокус». Убыток в 2023 г. составлял 5 млрд руб. результатов за 2025 г. пока не опубликовано.

При этом рынок программного обеспечения растет. По итогам 2025 г. его объем составил 808 млрд руб., показав рост на 21% относительно предыдущего года. Рынок получил сильный импульс после ухода иностранных разработчиков с российского рынка в 2022 г., массового импортозамещения и налоговых и др. льгот.

Как сообщили CNews представители «МоегоОфиса», после реструктуризации будут трансформированы конкретные внутренние функции и подразделения компании. разработчик продолжает свою операционную деятельность, выполняя обязательства перед клиентами и партнерами, добавили там.

Чем известна компания

По данным ФНС, количество сотрудников «МоегоОфиса» превышает 1 тыс. человек. ООО «Новые облачные технологии» зарегистрировано в марте 2014 г. в Иннополисе. 68,8% компании принадлежит АО «Лаборатории Касперского», 22,7% — Андрею Чеглакову, 5% — Дмитрию Комиссарову, 2,5% — Елене Басовой и др.

Компания занимается разработкой офисного пакета «МойОфис» и одноименного облачного сервиса на замену продуктам Microsoft.