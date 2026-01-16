Разделы

|

Создатель российского литографа открыл площадку для корпусирования микросхем

Создатель российского литографа — Зеленоградский нанотехнологический центр открывает линию по корпусированию микросхем в полимерные корпуса. Ее мощность составит до 100 тыс. чипов в месяц. Хотя в отрасли есть мнение, что в стране уже достаточно подобных площадок. Но российские игроки занимают только 6% рынка корпусировки. Остальное привозят из-за рубежа. 

Новый корпус

Как стало известно CNews, в феврале Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) начнет корпусировать микросхемы в полимерные корпуса. Мощность линии составит до 100 тыс. микросхем в месяц. Это следует из презентации проекта, которая есть в распоряжении CNews.

Речь идет о таких типах корпусов как PBGA (wire bond) до 1 тыс. контактных площадок (КП), FC-BGA (flip-chip) до 2,5 тыс. КП и HFCBGA (flip-chip с установкой теплораспределителя) до 8 тыс. КП.

Работать ЗНТЦ будет с пластинами 200 и 300 мм. Площадь чистых помещений для работы составит 1350 кв. м. (увеличено почти в два раза с 2021 г.). А количество оборудования, задействованного в процессе, достигло 161 шт. Площадка расположена в Зеленограде.

zntts.webp

ЗНТЦ
ЗНТЦ начнет корпусировать в пластик

ЗНТЦ проводил испытания с микросхемами «Ангстрема», «МЦСТ», «НМ-Тех», «Миландр» и др.

Такие корпуса предназначены для процессоров широкого спектра применения: от простых бытовых устройств до систем управления автомобилем, самолетом или кораблем, рассказал CNews директор по развитию GS Nanotech Алексей Бородастов.

ОКР за 1,4 млрд

Производство будет запущено в рамках завершенных ОКР «Разработка и серийное освоение технологий корпусирования высокопроизводительных микросхем в многовыводные полимерные корпуса».

Работы стартовали в августе 2023 г. Их стоимость составила 1,4 млрд руб. Заказчиком выступил Минпромторг.

Помимо самой линии корпусировки, ОКР предусматривала и разработку отечественного герметизирующего материала взамен иностранного, а также материала для заливки.

В работе принимали участие «Микрон», который разработал технологию формирования слоев металлизации под шариковые выводы на контактных площадках кристаллов в составе полупроводниковой пластины 200 мм. То же самое, но для пластин 300 мм разрабатывала «СП Квант» («Росатом»). Разработкой материалов занимался ИПХФ РАН. А самой технологией корпусирования, а также испытанием опытных образцов — «ЗНТЦ».

Корпусирование в России

По данным МИЭТ, 94% микросхем в полимерных корпусах в России — это импорт из-за рубежа. И только 6% занимает российская продукция. Сейчас корпусированием в стране, например, занимаются GS Group и «Микрон», МИЭТ также разрабатывает соответствующую технологию.

По словам Бородастова, заявленные мощности ЗНТЦ (100 тыс.) — одни из крупнейших на рынке. По его мнению, появление новой площадки расширяет возможности российских предприятий по локализации высокотехнологичных стадий производства, включая корпусирование в сложные и технологичные корпуса на территории РФ, а также открывает новые перспективы для российских дизайн-центров.

ИИ в документах: как «умные» ассистенты меняют работу систем документооборота
Цифровизация

Не все в отрасли разделяют пользу такого проекта.

«В России уже построено много небольших фабрик по корпусированию в пластиковые корпуса, — говорит один из представителей рынка. — Такие «свечные заводики» есть у НИИЭТ, у «Микрона», «Миландра» и многих других. Теперь будет еще и ЗНТЦ. При этом все они по факту мелкосерийные». Он объясняет, что из-за малых объемов они не смогут конкурировать с ценами китайских фабрик.

«Во многом наши фабрики по корпусированию дублируют друг друга, потому что владельцы этих заводов конкурируют между собой на рынке поставки микросхем, и опасаются развивать кооперацию друг с другом, опасаясь зависимостей», — говорит он.

Эксперт объясняет это ошибками госпланирования. «Так как большинство из этих заводов построены, в том числе и с привлечением бюджетных средств, за эти деньги нужно было построить две независимые мегафабрики, к которым бы обращались все российские заказчики». По его мнению, закончится все тем, что сильные игроки поглотят слабых и останется несколько игроков.

Чем известен ЗНТЦ

«Зеленоградский нанотехнологический центр» обеспечивает полный цикл разработки и производства микросхем. Приоритетным направлением деятельности компании является развитие современных технологий производства и разработка перспективной высокотехнологичной продукции совместно с ведущими российскими научными организациями и производственными предприятиями.

В 2025 г. ЗНТЦ представил первый в стране литограф с разрешением 350 нм. В скором времени установки планируется поставлять на российские микроэлектронные предприятия.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Наличие цифрового офиса становится частью бренда работодателя

Так Microsoft еще не лажала. Обновление Windows заставляет компьютеры работать вечно – функция отключения ломается. «Лекарства» нет

Арсен Благов, «Лукоморье»: В российских реалиях кастомизация будет всегда

VK пошла войной на блогера из «лиги поп-ММА». Корпорация требует 40 миллионов за несостоявшийся «хайп»

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Китайцы создали навигационную систему, которой не страшны глушилки. Но дадут ее не всем

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще