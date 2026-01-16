Создатель российского литографа открыл площадку для корпусирования микросхем

Создатель российского литографа — Зеленоградский нанотехнологический центр открывает линию по корпусированию микросхем в полимерные корпуса. Ее мощность составит до 100 тыс. чипов в месяц. Хотя в отрасли есть мнение, что в стране уже достаточно подобных площадок. Но российские игроки занимают только 6% рынка корпусировки. Остальное привозят из-за рубежа.

Новый корпус

Как стало известно CNews, в феврале Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) начнет корпусировать микросхемы в полимерные корпуса. Мощность линии составит до 100 тыс. микросхем в месяц. Это следует из презентации проекта, которая есть в распоряжении CNews.

Речь идет о таких типах корпусов как PBGA (wire bond) до 1 тыс. контактных площадок (КП), FC-BGA (flip-chip) до 2,5 тыс. КП и HFCBGA (flip-chip с установкой теплораспределителя) до 8 тыс. КП.

Работать ЗНТЦ будет с пластинами 200 и 300 мм. Площадь чистых помещений для работы составит 1350 кв. м. (увеличено почти в два раза с 2021 г.). А количество оборудования, задействованного в процессе, достигло 161 шт. Площадка расположена в Зеленограде.

ЗНТЦ ЗНТЦ начнет корпусировать в пластик

ЗНТЦ проводил испытания с микросхемами «Ангстрема», «МЦСТ», «НМ-Тех», «Миландр» и др.

Такие корпуса предназначены для процессоров широкого спектра применения: от простых бытовых устройств до систем управления автомобилем, самолетом или кораблем, рассказал CNews директор по развитию GS Nanotech Алексей Бородастов.

ОКР за 1,4 млрд

Производство будет запущено в рамках завершенных ОКР «Разработка и серийное освоение технологий корпусирования высокопроизводительных микросхем в многовыводные полимерные корпуса».

Работы стартовали в августе 2023 г. Их стоимость составила 1,4 млрд руб. Заказчиком выступил Минпромторг.

Помимо самой линии корпусировки, ОКР предусматривала и разработку отечественного герметизирующего материала взамен иностранного, а также материала для заливки.

В работе принимали участие «Микрон», который разработал технологию формирования слоев металлизации под шариковые выводы на контактных площадках кристаллов в составе полупроводниковой пластины 200 мм. То же самое, но для пластин 300 мм разрабатывала «СП Квант» («Росатом»). Разработкой материалов занимался ИПХФ РАН. А самой технологией корпусирования, а также испытанием опытных образцов — «ЗНТЦ».

Корпусирование в России

По данным МИЭТ, 94% микросхем в полимерных корпусах в России — это импорт из-за рубежа. И только 6% занимает российская продукция. Сейчас корпусированием в стране, например, занимаются GS Group и «Микрон», МИЭТ также разрабатывает соответствующую технологию.

По словам Бородастова, заявленные мощности ЗНТЦ (100 тыс.) — одни из крупнейших на рынке. По его мнению, появление новой площадки расширяет возможности российских предприятий по локализации высокотехнологичных стадий производства, включая корпусирование в сложные и технологичные корпуса на территории РФ, а также открывает новые перспективы для российских дизайн-центров.

Не все в отрасли разделяют пользу такого проекта.

«В России уже построено много небольших фабрик по корпусированию в пластиковые корпуса, — говорит один из представителей рынка. — Такие «свечные заводики» есть у НИИЭТ, у «Микрона», «Миландра» и многих других. Теперь будет еще и ЗНТЦ. При этом все они по факту мелкосерийные». Он объясняет, что из-за малых объемов они не смогут конкурировать с ценами китайских фабрик.

«Во многом наши фабрики по корпусированию дублируют друг друга, потому что владельцы этих заводов конкурируют между собой на рынке поставки микросхем, и опасаются развивать кооперацию друг с другом, опасаясь зависимостей», — говорит он.

Эксперт объясняет это ошибками госпланирования. «Так как большинство из этих заводов построены, в том числе и с привлечением бюджетных средств, за эти деньги нужно было построить две независимые мегафабрики, к которым бы обращались все российские заказчики». По его мнению, закончится все тем, что сильные игроки поглотят слабых и останется несколько игроков.

Чем известен ЗНТЦ

«Зеленоградский нанотехнологический центр» обеспечивает полный цикл разработки и производства микросхем. Приоритетным направлением деятельности компании является развитие современных технологий производства и разработка перспективной высокотехнологичной продукции совместно с ведущими российскими научными организациями и производственными предприятиями.

В 2025 г. ЗНТЦ представил первый в стране литограф с разрешением 350 нм. В скором времени установки планируется поставлять на российские микроэлектронные предприятия.