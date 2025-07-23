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У россиян на сотовых счетах будут блокировать подозрительные деньги

Госдума приняла закон, обязывающий сотовых операторов прекращать возврат авансовых средств абонентов в случае вынесения решения о приостановлении операций с ними. Таким образом закрывается «лазейка», которая позволяет мошенникам выводить украденные средства через сотовые номера.

Закон о запрете вывода денежных средств через сотовые номера

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, направленный на предотвращения мошенничества путем вывода денежных средств через счета сотовых абонентов. Документ в виде поправок в Закон «О связи» был разработан Правительством, внесен в Госдуму в конце 2024 г. и принят в первом чтении в июне 2025 г.

Согласно первоначальной версии законопроекта, при получении постановления о приостановлении операций с авансовыми платежами за услуги связи, которые внесены по договору об оказании услуг связи, или о наложении ареста на такие авансовые платежи оператор сотовой связи обязан прекратить операции по возврату внесенных в качестве аванса за услуги связи денежных средств в пределах сумм, на которые приостановлены операции или на которые наложен арест, Порядок и срок ареста должны определяться уголовно-процессуальным законодательством, порядок получения постановлений также должен определяться уголовно-процессуальным законодательством.

Предполагалось, что в случае, если на момент получения оператором сотовой связи постановления сумма денежных средств на лицевых счетах абонента меньше суммы денежных средств, указанной в данном постановлении, оператор сотовой связи прекращает операции по возврату денежных средств, имеющихся на лицевых счетах абонента.

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Фото: freepik
По новому закону сотовые операторы прекратят возвращать авансовые деньги на счетах мобильников, если есть решение о приостановлении операций
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Цифровизация

Согласно первой версии законопроекта, оператор сотовой связи после получения постановления приостанавливает оказание услуг связи по договору об оказании услуг связи в случае отсутствия на лицевых счетах абонента остаточной для оказания услуг связи суммы денежных средств, в отношении которых не вынесено данное постановление. Возобновление оказания услуг связи, которые были приостановлены, осуществляется оператором сотовой связи после внесения абонентом денежных средств в качестве аванса за услуги связи в сумме, достаточной для продолжения оказания услуг связи.

Оператор сотовой связи, в случае получения постановления, приостанавливает оказание услуг связи по договору об оказании услуг связи в случае отсутствия на лицевых счетах абонента достаточной для оказания услуг связи суммы денежных средств, в отношении которых не вынесено данное постановление. Неиспользованный остаток денежных средств, внесенный абонентам в качества аванса за услуги связи, должен был быть возвращается абоненту в течение 30 дней со дня расторжения договора, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Финальная версия закона

После второго чтения законопроекта был в значительной степени изменен и сокращен. Теперь в законе говорится, что в случае получения постановления о приостановлении операций с денежными средствами, внесенными в качестве аванса за оплату услуг связи, или о наложении ареста на такие денежные средства, оператор сотовой связи обязан прекратить операции по возврату таких денежных средств в порядке и сроки, которые установлены уголовно-процессуальным законодательством. Постановление также должно быть получено в соответствие с уголовно-процессуальным законодательством.

Комментарий аппарата Дмитрия Григоренко

Кража денег у россиян мошенниками через мобильные платежи потеряет эффективность после вступления в силу поправок, устраняющих проблем в регулировании авансовых счетов операторов связи, рассказывали ранее в аппарате вице-премьера Дмитрий Григоренко. «Если злоумышленник похитил деньги и попытается перевести их на подконтрольный номер, полиция по заявлению потерпевшего мгновенно заблокирует счет, - говорили в аппарате вице-премьера. - Все украденные средства перейдут в статус «арестовано», а на номере не остается свободных денег даже для оплаты самого дешевого тарифа».

Мошенники не смогут далее воспользоваться украденными средствами, поскольку оператор связи будет обязан отключить SIM-карту за неуплату, и покупка кодов, получение подтверждений через SMS и перевод баланса будут заблокированы. «Деньги будут видны следствию и злоумышленник не сможет их заполучить», - говорили в аппарате вице-премьера.

Борьба с телефонным мошенничеством

Весной Госдума приняла «антимошеннический пакет законопроектов», также подготовлены Правительством. В числе прочего был введен запрет на передачу телефонных номеров посторонним лицам (не являющимися близкими родственниками). Летом 2025 г. Госдума приняла поправки, вводящие административную и уголовную ответственность за передачу телефонных номеров и созданию подобного рода схем

Также вводится запрет на прием SMS во время телефонного вызова. Телефонные вызове с номеров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должны быть промаркированы.

Игорь Королев

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