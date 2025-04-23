Microsoft закручивает гайки персоналу. Тем, кто мало напрягался, укажут на дверь и надолго закроют дорогу назад

Новая метла по-новому метет

Microsoft ужесточает внутрикорпоративную политику в отношении сотрудников, которые, по оценке менеджмента, демонстрируют недостаточно эффективную работу.

По информации издания Business Insider, Эми Коулман (Amy Coleman), новый директор по персоналу Microsoft, посредством внутренней почтовой рассылки сообщила менеджерам компании о новых «усовершенствованных инструментах», которые, как ожидается, помогут повысить производительность персонала и параллельно устранить причины низкой эффективности на рабочем месте.

В электронном письме, с которым ознакомился Business Insider, также говорится о том, что применение этих инструментов поспособствует «развитию культуры ответственности и роста». В соответствии с новой кадровой политикой Microsoft, работники, результаты труда которых не дотягивают до актуальных стандартов, принятых в Microsoft, будут включены в число участников программы по улучшению показателей (Performance Improvement Plans; PIPs), после завершения которой будет окончательно решена судьба работника.

Клеймо PIP

Попавшему в PIP сотруднику, в соответствии с новым глобальным подходом к кадровой политике корпорации, четко разъяснят, чего от него ожидает работодатель и обозначат временные рамки выхода на требуемый уровень эффективности.

Salvatore De Lellis / Pexels Microsoft закрывает дорогу назад уволенным за неэффективную работу сотрудникам – пока на два года

Не оправдавшим возложенные на них надежды предложат возможность уволиться по собственному желанию, получив компенсацию, предусмотренную Global Voluntary Separation Agreement (GVSA) – еще одной новой программой, запущенной Microsoft.

В начале 2025 г. Microsoft затеяла массовые увольнения с целью избавиться от недостаточно хорошо проявивших себя сотрудников. В компании действует система оценки персонала по 200-балльной шкале, которая используется для определения размера бонусов к выплате каждого конкретного сотрудника. Эффективность работников, получивших 100 баллов, считается средней, в диапазоне от 60 до 80 баллов – ниже среднего.

Последние изменения в кадровой политике нацелены на обладателей низких оценок – 0-60 баллов. Таким сотрудникам теперь запрещается переходить на работу в другой должности в пределах корпорации. Если же они примут решение покинуть Microsoft в период участия в PIP или по его завершении, то не смогут повторно устроиться на работу в компанию в течение двух лет с момента расторжения договора.

ИИ нашлось применение

В сообщении за авторством Коулман также говорится о том, что менеджерам Microsoft станут доступны специальные инструменты на базе искусственного интеллекта, которые предназначены для подготовки к «конструктивным» и «тяжелым» разговорам с сотрудниками за счет тренировки в интерактивном окружении.

Вероятно, ИИ-инструменты Microsoft помогут кадровикам компании научиться сообщать плохие новости, оказавшимся на грани увольнения коллегам, и отработать сценарии взаимодействия с ними.

Рокировка главных по кадрам

Эми Коулман, ветеран Microsoft с более чем 25-летним стажем, вступила в должность директора по персоналу (CPO) компании в марте 2025 г. по распоряжению генерального директора (CEO) Сатьи Наделлы (Satya Nadella). На этом посту Коулман сменила Кэтлин Хоган (Kathleen Hogan), которая сохранила статус исполнительного вице-президента, но перешла в недавно созданный отдел по стратегии и трансформации (Office of Strategy and Transformation).

До вступления в должность Коулман на протяжении четырех лет была корпоративном вице-президентом по кадрам и имела в своем подчинении 200 HR-специалистов. Она возглавляла процесс перехода Microsoft на гибридный режим работы, а также внутреннюю трансформацию кадровых процессов в период пандемии covid-19.

От массовых увольнений к точечным

По состоянию на конец июня 2024 г. в Microsoft работало 228 тыс. человек. Последняя кампания по массовому сокращению персонала была проведена корпорацией в 2023 г. Тогда работы лишилось около 11 тыс. человек.

В начале января 2025 г. CNews писал о том, что корпорация готовится избавиться от ряда сотрудников, которые якобы демонстрируют недостаточную эффективность. Увольнения, как ожидалось, затронут от десятков до нескольких тысяч человек в ряде подразделений, в том числе ИБ.

В феврале 2025 г. Business Insider сообщил о том, что специалисты Microsoft начали получать письма, содержащие уведомление о расторжении трудовых отношений в одностороннем порядке. Материалы, изученные изданием, весьма недвусмысленно давали понять, что финансируемые за счет работодателя медицинские льготы (в том числе затрагивающие приобретение рецептурных препаратов и стоматологические услуги) перестанут быть доступны уволенным работникам со дня расторжение контракта. В трех конкретных случаях уволенным в рамках текущей кампании экс-сотрудникам Microsoft отказала в выплате выходного пособия, утверждает Business Insider.