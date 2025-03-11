Yadro представила новый высокопроизводительный коммутатор

Компания Yadro представила новую модель D2132 в линейке коммутаторов Kornfeld, разработанную для построения центров обработки данных (ЦОД), вычислительных кластеров и корпоративных сетей. Устройство обеспечивает надежное соединение между сегментами сети и соответствует самым строгим требованиям заказчиков.



Возможности коммутатора

Новый коммутатор Kornfeld D2132 поддерживает пропускную способность до 6,4 Тбит/с и оснащён 32 портами по 100 Гб/с, что позволяет эффективно строить двухуровневые сети Spine-Leaf в сочетании с коммутатором Kornfeld D1156. Такая архитектура гарантирует стабильную работу и высокую пропускную способность, обеспечивая надёжную передачу данных даже при максимальной нагрузке.

«Российским заказчикам сегодня необходимы передовые решения для управления сетевыми ресурсами, обеспечивающие стабильную производительность, масштабируемость и надёжность. Мы создали линейку коммутаторов Kornfeld, которые отличаются высокой эффективностью, отказоустойчивостью и программной гибкостью. Внедрение этих устройств позволит заказчикам улучшить управление трафиком, сократить расходы на инфраструктуру и гарантировать стабильность работы сетей даже при высоких нагрузках», – отмечает Тахир Абаев, директор по развитию сетевых продуктов Yadro.

Новый коммутатор Kornfeld D2132 поддерживает пропускную способность до 6,4 Тбит/с и оснащён 32 портами по 100 Гб/с

Коммутатор Kornfeld D2132 поддерживает ключевые сетевые протоколы, включая OSPF, BGP, ECMP, VRRP и MCLAG, а также интерфейсы управления SSH, SNMP и REST API. Мощные обработчики пакетов ASIC и буфер ёмкостью 32 МБ предотвращают потери данных в периоды пиковой загрузки.

Гибкие аппаратные возможности делают Kornfeld D2132 удобным в эксплуатации: возможность выбора направления воздушного потока позволяет устанавливать устройство в любые серверные стойки, а удобное расположение портов на передней панели облегчает подключение и обслуживание. Два резервируемых блока питания и система охлаждения с шестью вентиляторами обеспечивают стабильную работу коммутатора даже при максимальной нагрузке, а поддержка горячей замены критически важных компонентов исключает необходимость перерывов в работе сети.

Коммутатор Kornfeld D2132 был успешно протестирован в сетевой инфраструктуре заказчиков и в январе 2025 года включён в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

Линейка высокопроизводительных коммутаторов Kornfeld, представленная устройствами D1156 и D2132, ориентирована на высоконагруженную сетевую инфраструктуру дата-центров, вычислительных кластеров и корпоративных сетей передачи данных. Полностью разработанная Yadro аппаратная и программная архитектура гарантирует высокий уровень контроля, безопасности и гибкости.