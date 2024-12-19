Евразийская экономическая комиссия переходит на оборудование Yadro

Компания Yadro (входит в ИКС Холдинг) поставила и внедрила вычислительное оборудование для работы информационных ресурсов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Также решения Yadro будут отвечать за работу российского сегмента интегрированной ИТ-системы, которая обеспечивает межгосударственный обмен данными в рамках Евразийского экономического союза.



Высокопроизводительные серверы и СХД

Информационные системы ЕЭК включают системы электронного документооборота, автоматизации финансово-хозяйственной деятельности, учета и управления кадровым составом, порталов, статистических баз данных, информационно-справочных систем и другие специализированные решения. Интегрированная система Евразийского экономического союза (ИИС ЕАЭС) предназначена для оптимизации взаимодействия государств-участников и бизнеса. В состав ИИС входят подсистемы процессинга сообщений, логирования, администрирования, взаимодействия с сегментами, обеспечения информационной безопасности, мониторинга информационного обмена и работы с системой межведомственного электронного взаимодействия.

Серверы Vegman и Схд Tatlin.Flex.Pro компании Yadro внесены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России

Для обеспечения вычислительных мощностей в рамках тендера были выбраны высокопроизводительные серверы Vegman R120 G2 и масштабируемые системы хранения данных Tatlin.Flex.Pro. Решения Yadro отвечали всем требованиям по функциональности, производительности, надёжности и уровню сервисной поддержки. Новое поколение серверов Vegman R120 G2 с усовершенствованной эргономикой, сбалансированной аппаратной платформой, улучшенной производительностью ориентировано на решение корпоративных задач широкого спектра. В государственном секторе они помогают обеспечивать постоянную доступность информационных ресурсов, высокую скорость обработки и защиты данных. Системы Tatlin.Flex.Pro отличаются высокой гибкостью и отказоустойчивостью и обеспечивают эффективное управление информацией, быстрый доступ к ней и надежность хранения, что критически важно для регулирующих органов.

«Решения от Yadro позволят обеспечить необходимый рост для систем ЕЭК, связанный с увеличением дополнительных вычислительных ресурсов и объёма хранения данных. Это создаст прочный технологический фундамент для функционирования и развития ИТ-инфраструктуры ЕАЭС», – отмечает Егор Литвинов, директор по продукту компании Yadro.

Напомним, серверы Vegman и СХД Tatlin.Flex.Pro компании Yadro внесены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России и производятся на крупнейшем в России заводе полного цикла «Ядро Фаб Дубна».