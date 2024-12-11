Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреляCNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация промышленности 2025» 22 апреля 2025 года.
Уровень производительности труда в российской промышленности довольно низкий, кадров не хватает. Единственный способ обеспечить рост производства — цифровизация.
На смену разрозненным локальным системам предприятий должны прийти цифровые платформы, обеспечивающие непрерывность бизнес-процессов. При этом такие платформы должны создаваться российскими разработчиками.
Цифровые технологии становятся важной частью системы управления предприятием, а цифровая трансформация из разового проекта уже перешла в разряд процессов, осуществляющихся на постоянной основе.
Подробная информация и регистрация на сайте.
Основные темы:
Тренды цифровизации промышленности в 2025 году
- Цифровая трансформация производства: основные направления.
- Импортозамещение на промышленных предприятиях.
- Экономический эффект цифровизации.
- От локальных решений к промышленным платформам.
- Роль кэптивных ИТ-компаний в цифровых преобразованиях.
- ИТ-дочки промышленных предприятий выходят на рынок.
- Нужна ли цифровым проектам господдержка.
Основные технологии
- Российские решения.
- Цифровые платформы вместо устаревших ИТ-систем.
- Цифровизация производственных процессов.
- Системы ЭДО и подготовки конструкторской документации.
- Коммуникационные решения.
- Искусственный интеллект.
- Интернет вещей и автономный транспорт.
- Интеллектуальная поддержка принятия решений.
- Большие данные и аналитика.
- Управление транспортом и логистикой.
- Организация закупок и цифровые маркетплейсы.
- Безопасность промышленных объектов.
Успешные кейсы
- Крупнейшие проекты в промышленности.
- Экономическая эффективность цифровых преобразований.
- Сложности реализации цифровых проектов: делимся опытом.
- Импортозамещение на практике.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.