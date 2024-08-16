В России создан мини-робот «Жало» для расстановки «умных» минных полей

В России разработали мини-робота, который представляет собой роботизированную четырехколесную мини-платформу. Его основная задача заключается в создании «умных» минных полей, способных различать собственную бронетехнику и технику врага.

Создание мини-робота

В России разработали мини-робота «Жало», способный устанавливать «умные» минные поля, отличающиеся уникальной способностью распознавать и пропускать собственную бронетехнику, одновременно создавая препятствия для вражеских сил. Об этом в середине августа 2024 г. сообщает издание РИА «Новости».

Этот инновационный продукт был представлен генеральным директором компании-разработчика «Гумич» Александром Гавриловым. Мини-робот представляет собой небольшую роботизированную платформу с четырьмя ведущими колесами и системой сброса мин. Габариты устройства составляют всего 50 на 50 см, что делает его компактным и маневренным. Основной задачей робота «Жало» является установка противотанковых мин ТМ-62 на поле боя. Что отличает этот робот от традиционных методов минирования, так это возможность взаимодействия с другими устройствами. У мини-робота также есть способность «умного» разъезда перед прохождением собственной техники, после чего роботы возвращаются на исходные позиции, чтобы продолжить восстанавливать минное поле.

Gumich-rtk Робототехнический комплекс ДРК СТИК

В связи с проведением специальной военной операцией (СВО) России на Украине. Мины ТМ-62 оказались не только прекрасным противотанковым оружием, но и стали эффективным средством по уничтожению различных объектов, где укрываются Вооруженные силы Украины (ВСУ). Противотанковые мины серии ТМ-62 предназначаются для минирования местности против танков, самоходных ракетных и артиллерийских установок, бронетранспортеров и транспортных автомобилей. Установка противотанковых мин производится, как правило, с использованием средств механизации минирования. Степень механизации зависит от конструктивных особенностей мины и применяемого к ней взрывателя. Все противотанковые мины могут устанавливаться вручную. К серии ТМ-62 относятся мины: ТМ-62М, ТМ-62П3, ТМ-62Т, ТМ-62П2, ТМ-62П, ТМ-62Д и ТМ-62Б. Мины серии ТМ-62 применяются с взрывателями МВЧ-62, МВЗ-62, МВП-62М, МВП-62, МВШ-62, МВ-62, МВД-62. Ранее сообщалось, что подобные мины применяются также российскими дистанционно-управляемыми камикадзе «Лягушка», но для этого необходимо, чтобы местность обеспечивала проезд колесного дрона.

Мини-роботы «Жало» могут работать в координации друг с другом: одновременно на поле может действовать до 200 таких устройств, что позволяет оперативно и эффективно организовывать Минобороны России защитные рубежи. Это заявление от разработчиков, подчеркивает передовые технологии, используемые в системе, которые позволяют обеспечить высокий уровень защиты от вражеских атак Украины и одновременно минимизировать риски для собственных военных подразделений. Акцент на минимизации рисков говорит о том, что в компании «Гумич» ставят во главу угла безопасность и защиту российских военнослужащих, обеспечивая при этом надежную оборону.

Проект «Жало» был разработан компанией «Гумич» в рамках стратегии повышения обороноспособности России. Мини-робот «Жало» оснащен системой сброса мин, которая позволяет автоматически устанавливать мину в заранее запрограммированном месте. Это делает робот на СВО крайне эффективным инструментом для ведения боевых действий, где важна оперативность и точность.

Умные минные поля

Армейские лидеры видят будущее поле боя с сетевыми минными полями, которые командир может видеть со всего мира через спутниковую связь и которые могут быть разбросаны в считанные минуты, а также извлечены и использованы повторно, когда это необходимо. Это попытка сохранить мины различных типов в арсенале вооружений, но при этом соблюсти договоренности, достигнутые с целью отказа от использования старых «тупых» мин.

Разрабатываемые сейчас «умные» мины - это способ заменить некоторые устаревшие запасы в «семействе рассыпающихся мин», управляемом руководителем армейской программы систем ближнего боя. На первом месте в списке приоритетов стоят простые боеприпасы - больше взрывателей для ручных гранат и более совершенное наплечное оружие.

Использование препятствий на рельефе местности в виде мин, которые можно доставлять на близкие, средние и дальние расстояния и затем контролировать. Для того чтобы избежать проблем, связанных с разбрасыванием мин по всей зоне боевых действий. В связи с тем, что координаты некоторых мин пропадают, из-за чего невинный прохожий может подорваться спустя годы или десятилетия.

Небольшие варианты, такие как система дистанционной активации, используемая для нынешних минных заграждений, опираются на радиочастотную передачу. Проблема всех старых мин заключается в том, что они не соответствуют договорным обязательствам, и многие из них, срок годности которых составлял около 20 лет, уже перешагнули 30-летний рубеж.

Будущие системы минных полей должны иметь возможность связи на расстоянии от 2 до 300 км, способность включаться и выключаться, дистанционно модифицировать механизмы самоуничтожения или деактивации, самостоятельно сообщать о состоянии, чтобы пользователи знали, были ли они взломаны или сработала ли мина.

Армия также хочет, чтобы мины могли не просто взрываться, когда рядом что-то прогрохочет, но и обнаруживать, отслеживать и поражать угрожающие транспортные средства - от танков до инженерной техники. Кроме того, мины должны работать на любой местности и в любых погодных условиях, быть легко обучаемыми и используемыми, восстанавливаемыми, многократно используемыми и доступными по цене. К примеру, противовертолетные мины (ПВМ) являются новейшим инженерным боеприпасом, недавно появившимся на вооружении армии России. Эта «умная» мина способна самостоятельно обнаруживать вертолеты и другие моторные летательные аппараты, в том числе и беспилотные (БЛА), летящие на скоростях до 360 км/ч и на дальностях до 1 км. Мина ПВМ способна поражать их с расстояния 150 м.