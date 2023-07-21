На шаг ближе к соцсетям. В Telegram появились Stories, но за деньги

В Telegram появились сториз – видеоролики собеседников, которые удаляются через некоторое время после публикации. Эта функция есть во всех современных соцсетях, и доступна она бесплатно, но в Telegram возможность постить сториз есть пока только у премиум-подписчиков.

Telegram превращается в соцсеть

Созданный Павлом Дуровым мессенджер Telegram обзавелся новой функцией – Stories. Это возможность опубликовать короткие видео, которые удаляются через сутки после публикации, и они есть почти во всех современных соцсетях, включая «Вконтакте» – еще одном детище Дурова.

Новые версии Telegram с поддержкой Stories уже доступны для iOS и Android – настольная версия под Windows соответствующий апдейт к моменту выхода материала не получила. Обычные пользователи пока не вправе загружать свои истории – это прерогатива исключительно платных подписчиков – премиум-аккаунты, как сообщал CNews, появились в Telegram летом 2022 г. Также свои истории не могут публиковать каналы. Обычным пользователям временно доступен только просмотр Stories.

Фото: iFone.de Сториз отображаются над списком контактов

Дуров заранее предупреждал, что истории скоро станут частью Telegram. Он еще в мае 2023 г. заявлял о подготовке к интеграции сториз в состав мессенджера, но не называл точных сроков появления этой функции в широком доступе.

Все очень проработано

Чтобы записать Stories, нужно провести по экрану слева направо в общем списке диалогов. Никакие дополнительные меню открывать не нужно – все максимально упрощено, чтобы пользователи максимально быстро могли воспользоваться новой функцией. Эту идею разработчики Telegram подсмотрели у запрещенной в России американской соцсети с картинками – ее фирменное мобильное приложение тоже позволяет записывать историю, и тоже по свайпу вправо.

Одна из основных опций, связанных со Stories – это возможность отключения уведомлений об их публикации, чтобы они не отвлекали от работы и иных дел. Мессенджер попробует отговорить пользователя от этого и предложит оставить активными уведомления о сториз пяти контактов, с кем владелец профиля переписывается чаще всего.

Авторы историй могут решать, у кого будет право смотреть их ролики. Перед публикацией каждого из них можно будет выбирать, кто никогда не увидит ролики – своего рода «черный список» без полной блокировки контакта. Также есть возможность запретить или, напротив, разрешить сохранять опубликованные сториз и делать их скриншоты тем или иным пользователям. Эти настройки можно менять даже после публикации ролика.

Для самых активных пользователей

В Telegram также появилась возможность сохранять черновики своих историй. Владельцы премиум-аккаунтов могут записать столько сториз, сколько они хотят, и сохранить их для последующей публикации через какое-либо время, чтобы не вываливать все ролики скопом на своих собеседников. Это тоже не новая «фишка» – конкурирующие сервисы также давно предлагают такую возможность, но Telegram в этом плане немного отличается от них – к моменту выхода материала черновики не имели ограничений по времени хранения. Не исключено, что в будущем лимиты все же будут введены.

Фото: FreePik Сториз пользуются спросом у пользователей других платформ. Едва ли адепты Telegram будут не рады видеть их в своем любимом мессенджере

Дополнительно разработчики разрешили авторам историй выбирать время, по прошествии которого история попадет в архив и исчезнет из списка самых свежих. Поначалу такой формат в других сервисах подразумевал публикацию ровно на 24 часа, позже они тоже стали предлагать другие варианты. В Telegram их четыре – можно разместить ролик на 6, 12, 24 или 48 часов.

Без ограничений не обошлось

К моменту запуска Stories в Telegram эта опция несла в себе ряд ограничений, обойти которые было невозможно. Например, к роликам нельзя прикреплять музыкальные файлы, но можно стикеры и эмодзи. Также есть возможность добавить текст на изображение и описание к ролику, но длина последнего ограничена 1024 символами для платных подписчиков.

Какие вопросы топ-менеджер должен задать своему CISO о защищенности его компании Безопасность

Записывать ролики, используя одновременно и основную, и фронтальную камеру, Stories в Telegram пока не позволяют. Зато разработчики встроили базовый видеоредактор, которым можно воспользоваться перед публикацией.

Вместе со всем перечисленным в Telegram есть своего рода защита от спама. Реализована она в запрете на публикацию более 100 историй в сутки, но в будущем этот лимит тоже может быть снят.