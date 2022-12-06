Половина пользователей недовольна: отечественное защитное ПО плохо совместимо с российскими ОС

Удовлетворены российскими ИБ-технологиями лишь около половины компаний в России, имеющих опыт работы с отечественными средствами защиты. Остальные отметили проблемы с совместимостью и недостаточную производительность отечественного софта.

Компании довольны наполовину

Около 50% российских компаний, у кого есть опыт работы с отечественными средствами защиты, заявили об удовлетворенности этими технологиями, сообщили CNews представители компании «РТК-Солар».

В рамках исследования компании были опрошены более 100 руководителей и ИБ-специалистов коммерческих компаний и организаций госсектора из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Наиболее высоко представители бизнеса и госсектора оценили отечественные системы защиты конечных точек (подключенных к сети рабочих станций, серверов, устройств интернета вещей и т.д.) от сложных атак EDR. Этой технологией довольны 83% респондентов.

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На втором месте с показателем в 82% находятся системы защиты от таргетированных атак класса Anti-APT. Это класс решений позволяет мгновенно обнаружить наличие злоумышленника в сети и воссоздать картину атаки для детального расследования.

На третьем месте по признанию расположились системы защиты баз данных класса DAM. Их положительно отметили 81% компаний.

На что жалуются

Наиболее часто, в 45% случаев, респонденты сталкиваются с несовместимостью средств защиты с последними версиями отечественных операционных систем и платформ виртуализации.

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Еще одной популярной проблемой стала недостаточная производительность ПО — это отметили 36% респондентов. Еще 26% компаний заявили о невозможности автоматизировать установку продукта на большом количестве хостов в среде Linux, а 23% остались недовольны отсутствием API (программного интерфейса).

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Кроме того, в 23% случаев компании сталкиваются с недостаточной функциональностью сертифицированных версий, а в 21% опрошенных сообщили о проблемах отказоустойчивости продуктов.

Что ожидают от разработчиков

Как следует из опроса, в EDR-системах пользователи хотели бы снизить нагрузки на рабочие станции и расширить функциональность. Для системы Anti-APT необходимо упростить эксплуатацию продукта. Для DAM, по мнению опрошенных, требуется расширение набора поддерживаемых баз данных и увеличение функциональности по аналогии с зарубежными продуктами.

Не хватает также функциональных возможностей для NGFW (межсетевые экраны следующего поколения) и PAM (система контроля привилегированных пользователей). В случае первых, также необходимы улучшения инструментов для диагностики, а при оценке систем контроля привилегированных пользователей нужно увеличить число контролируемых протоколов. В отечественных сканерах уязвимостей, по мнению опрошенных, лучше снизить нагрузки на сеть и доработать интерфейс.

По словам директора департамента развития бизнеса центра «Solar Интеграция» компании «РТК-Солар» Екатерины Сюртуковой, почти от всех классов решений респонденты ожидают расширения функциональности до уровня зарубежных аналогов.

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«Очевидно, что это общая точка роста для российских средств защиты. При этом показательно, что практика применения и оценка зрелости российских технологий кибербезопасности уже сейчас довольно высокая», — прокомментировала Сюртукова.