Microsoft надоела безграмотность пользователей. Хакеры больше не смогут взламывать их через Word и Excel
Microsoft вернет в программы Office автоматическую блокировку макросов, которую она отключила, послушавшись неопытных пользователей. Макросы – излюбленный инструмент хакеров по доставке малварей на ПК своих жертв. Не все разобрались, как отключать блокировку, и завалили Microsoft жалобами. Специально для таких пользователей Microsoft сделала инструкцию. Автоматическая блокировка вернется с выходом апдейта 2206 в конце июля 2022 г.
Microsoft вспомнила о безопасности
Корпорация Microsoft вернет в программы пакета Office автоматическую блокировку макросов, которую она отключила в начале июля 2022 г., пишет портал Neowin. Данная блокировка нужна, чтобы защитить пользователей от хакеров, обожающих встраивать в документы Office опасные скрипты для незаметного скачивания вредоносного ПО. В первую очередь это касается приложений Word, Excel и PowerPoint, так как именно эти программы чаще всего используются для редактирования документов, электронных таблиц и презентаций в масштабах всего мира.
Внедрение автоматической блокировки макросов Microsoft начала в апреле 2022 г., но столкнулась с лавиной жалоб пользователей с околонулевым уровнем пользования ПК и прикладным ПО. Они банально не могли понять, как можно отключить автоматическую блокировку. В результате корпорация приняла решение об откате изменений, тем самым повысив опасность столкнуться со взломом для всех пользователей своего офисного ПО.
Что изменилось
Чем именно руководствовалась Microsoft, отключая автоматическую блокировку макросов в Office вместо того, чтобы сделать инструкцию, понятную даже начинающим пользователям, к моменту выхода материала оставалось загадкой. Но в итоге компания все же создала мануал, а также придумала, как сделать так, чтобы пользователи нашли его без особого труда.
Для Office совсем скоро выйдет обновление, благодаря которому при открытии документа со встроенными макросами на экран будет выводиться предупреждение о сработавшем механизме блокировки. В сообщении пользователи увидят кнопку «Подробнее» (Learn More), клик по которой перенесет их на веб-страницу поддержки Microsoft.
Открывшаяся в браузере статья расскажет о том, какие риски таят в себе макросы, и, главное, подробно и в картинках объяснит пользователю, как отключить их автоматическую блокировку, в том числе и для одного или нескольких конкретных файлов.
Когда ждать
Распространение первого обновления с автоматической блокировкой макросов, имеющее индекс 2203, стартовало в середине весны 2022 г. Microsoft предупредила пользователей о грядущих изменениях заранее, в первых числах февраля 2022 г. Что помешало им заранее подготовиться к ним и выяснить, как отключить новую функцию, неизвестно.
В начале июля 2022 г. Microsoft отменила столь полезное нововведение. Ей потребовалось две недели, чтобы составить инструкцию по работе с макросами.
Новый апдейт, возвращающий автоматическую блокировку этих потенциально опасных скриптов, выйдет 27 июля 2022 г. и получит номер 2206. Также функция войдет в состав и следующих апдейтов. Обновление затронет приложения Access (редактор баз данных), Excel (электронные таблицы), PowerPoint (презентации), Visio (построение блок-схем) и Word (текстовый редактор).
Чем так опасны макросы
Макросы как инструмент очень полезны, так как с их помощью можно значительно упростить и даже полностью автоматизировать рутинные ежедневные операции с документами Microsoft Office, в особенности с электронными таблицами. По сути, это скрипты, написанные при помощи упрощенной версии языка программирования Visual Basic под названием Visual Basic for Application (VBA).
Киберпреступники научились использовать макросы в своих целях. Они встраивают в обычные с виду офисные документы скрипты, инициирующие, к примеру, скачивание и запуск на компьютере жертвы вируса, трояна или червя. В современных реалиях это и вовсе может быть программа-шифровальщик.
Документы «с сюрпризом» мошенники чаще всего распространяют по электронной почте, прибегая к методам социальной инженерии, чтобы заставить пользователей открыть их. Доставка малварей на компьютеры пользователей при помощи макросов настолько популярна среди хакеров, что они используют этот метод на протяжении даже не лет – десятилетий. Это, к слову, также говорит о высокой степени эффективности данного способа.