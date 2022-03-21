«Ростелеком» начал получать деньги за обслуживание огромной ГИС, из-за которых много лет судился с Минцифры

«Ростелекому» удалось добиться оплаты работ, связанных с поддержкой ГИС паспортно-визовых документов нового поколения «Мир». Оператор несколько лет регулярно обращался в суд, чтобы обязать оплачивать выполненные им работы «Минцифры». Сейчас ответственным за систему ведомством стало МВД; оно, хоть и с некоторым опозданием, тематический контракт с «Ростелекомом» подписало.

Решение проблемы с ГИС «Мир»

Как стало известно CNews, «Ростелекому» удалось разрешить многолетнюю проблемную ситуацию, связанную поддерживаемой оператором госсистемой паспортно-визовых документов нового поколения «Мир». Проблема состояла в том, что «Ростелеком» обязан ее обслуживать в соответствии с президентским указом, в то время как госконтрактов с оператором ответственные ведомства не заключали.

Отправной точкой конфликта можно считать 1 февраля 2018 г. В этот день оператор обратился с первым иском к Минцифры «о взыскании неосновательного обогащения» в размере 464,1 млн руб. Оператор хотел, чтобы министерство оплатило работы по поддержке и развитию «Мира», выполненные им в 2017 г.

Иск был удовлетворен, как и три последующих. В частности, 5 августа 2019 г. «Ростелеком» предъявил «Минцифры» претензии на 314 млн руб., 23 марта 2020 г. — на 530 млн руб., а 3 августа 2020 г. — на 452 млн руб. Министерство всякий раз пыталось оспорить вынесенные судом решения, доходя до Верховного суда, но безуспешно.

Иски касались выполненных «Ростелекомом» работ в разные интервалы времени. Последняя их часть относилась к концу 2019 г. В дальнейшем у оператора уже не могло быть претензий к Минцифры: постановлением от 17 декабря 2019 г. № 1700 Правительство России изменило постановление от 6 августа 2015 г. № 813 — полномочия по обеспечению ИКТ-взаимодействия системы «Мир» было передало от Минцифры к МВД.

«Ростелеком» добился оплаты за обслуживание навязанной ему огромной информсистемы

Министерство внутренних дел новые возложенные на него обязанностями восприняло не сразу — с момента подписания правительственного постановления до заключения с «Ростелекомом» официального контракта прошло некоторое время. За компенсацией расходов на работы в этот период «Ростелекому» также пришлось идти в суд. Иск оператора к МВД на сумму в 187,5 млн руб. был подан 16 марта 2022 г. Ближайшая дата рассмотрения претензий служителями Фемиды пока не определена.

Как рассказали CNews представители «Ростелекома», исковые требования «охватывают период с даты передачи полномочий по обеспечению ИКТ-взаимодействия системы «Мир» МВД до момента заключения госконтракта на выполнение данных работ». Точную дату подписания этого контракта собеседники CNews уточнить не смогли.

Что же касается выполненных для Минцифры работ, то представители оператора заверили редакцию, что вынесенные судом решения в настоящий момент исполняются — выплаты по решениям суда происходят.

Подробности обслуживания «Мира»

Как ранее отмечал CNews, концепция рассматриваемой госинформсистемы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения была утверждена распоряжением Правительства России от 15 марта 2005 г. №277-р. «Создание данной системы было обусловлено необходимостью повышения эффективности борьбы с угрозой терроризма и незаконной миграции, а также совершенствования паспортного и пограничного контроля», — поясняется в документах. Для исполнения этой концепции 5 августа 2005 г. было принято распоряжение Правительства № 1156-р.

Назначение «Ростелекома» единственным исполнителем по поддержке, обеспечению функционирования и развитию системы было определено распоряжением Президента России от 4 июня 2011 г. №357-рп. На его основе «Ростелеком» предоставлял «и предоставляет» порты и оборудование узлов доступа для оказания услуг связи объектам системы, принадлежащим ее пользователям.

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Из материалов прошлых судебных разбирательств можно заключить, что последний раз деньги за свои работы «Ростелеком» получил по контрактам с Минцифры за 2016 г. По их истечении министерство 30 декабря 2016 г. направило в адрес оператора письмо, в котором просило обеспечить функционирование каналов связи системы с 1 января 2017 г. — «для обеспечения информационно-телекоммуникационного взаимодействия». Позже, 17 апреля 2017 г. министерство направило еще одно письмо с просьбой обеспечивать ИКТ-взаимодействие участников в рамках системы — «в связи с высокой важностью ее бесперебойного функционирования».

«Несмотря на отсутствие государственных контрактов, истец в течение всего 2017 года оказывал услуги, увеличивая объем услуг связи в связи с вводом новых объектов или передислокацией действующих объектов ведомственных сегментов пользователей системы на основании писем Минцифры в связи с обращениями к нему пользователей», — отмечали судьи.

Избирательность российского правосудия

В свете данной истории можно вспомнить, что ранее российские служители Фемиды в сходных случаях принимали различные противоречащие друг другу решения.

В конце декабря 2017 г. CNews писал, что, невзирая на отсутствие заключенного между сторонами контракта, Минобороны по решению суда придется выплатить «Воентелекому» 400 млн руб. за услуги, которые оператор был обязан оказывать министерству «в любом случае… для обеспечения безопасности государства».

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Такой вердикт суда противоречил выводам другого дела. Как писал CNews в начале декабря 2017 г., воспользовавшись тем, что в конце марта 2016 г. НИИ «Восход» из ФГУПа превратился во ФГБУ, а переназначение нового юрлица единым подрядчиком по федеральному медицинскому ЦОДу официально состоялось только в конце июня 2016 г., Минздрав не заплатил «Восходу» за II квартал года (период «пересменки»), а заодно и за первый.

Формально поводом для неплатежей послужило именно отсутствие госконтракта, хотя «Восход» тоже очевидно никаким образом не мог прервать исполнение социально значимого проекта — невзирая на наличие или отсутствие у него на руках контракта. Тем не менее, суд тогда встал на сторону нерасплатившегося Минздрава. «Восход» денег так и не получил.