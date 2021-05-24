Власти будут мешать госзаказчикам закупать иностранное ПО и «железо»

Правительство готовит законопроект, разрешающий контролировать все закупки госсектором иностранных ПО и «железа». Проверка коснется даже небольших тендеров, а для тех, которые стоят больше 1 млрд руб., будет создана специальная комиссия. Считается, что это новая мера дополнительной поддержки российской ИТ-сферы и продвижения импортозамещения в госсекторе.

Иностранные решения возьмут на контроль

Российское Правительство намерено помешать госзаказчикам закупку ПО и оборудования иностранного происхождения. Для этого, по информации «Коммерсанта», оно подготовит специальный законопроект, который значительно усложнит процесс отказа от российского софта и «железа» в пользу зарубежного.

Документ будет готов к осени 2021 г., точные сроки пока неизвестны. В случае его принятия в России появится дополнительная процедура проверки обоснований невозможности приобретения отечественных решений, предоставляемых заказчиками. Эта процедура будет обязательной, а проводить ее будет экспертный совет при Правительстве. Если тендер по стартовой цене контракта превысит 1 млрд руб., то обоснования отказа госзаказчиками от отечественных разработок будет проверять «спецкомиссия для контроля и анализа госзакупок».

Нововведение станет частью второго пакета мер поддержки отечественной ИТ-отрасли, о чем изданию сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В настоящее время он находится на согласовании Правительства.

Во благо иностранным производителям

Госзаказчики, устраивая тендеры на закупку программ и оборудования, регулярно указывают в их условиях невозможность использования российских решений. Для этого они используют лазейку в требованиях к импортозамещению – например, действующий в России порядок закупки госорганами программного обеспечения подразумевает в первую очередь поиск необходимого ПО в реестре отечественного софта, которому отдается приоритет. В случае отсутствия в перечне программ, в полной мере удовлетворяющих требованиям, заказчик указывает на «невозможность соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств», что и позволяет приобретать ему ПО иностранных компаний.

Закупиться иностранными разработками и отказаться от отечественных госсектору станет значительно сложнее

Столичный Департамент информационных технологий (ДИТ), по данным «Ведомостей», входит в число госзаказчиков, пользующихся этой лазейкой. В частности, весной 2020 г. он разместил тендер на закупку программного обеспечения, в котором заранее указал требования, соответствовать которым может только ПО Microsoft. Размер тендера составил 90 млн руб., и из-за поставленных условий отечественные разработчики отказались участвовать в нем.

Факт регулярного использования способа с невыполнимыми требованиями подтвердил «Коммерсанту» директор «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух. С его слов, без участия в этом иностранных компаний здесь не обошлось.

«Мы выявили, что в различных регионах страны эти обоснования одинаковы вплоть до орфографических ошибок, что может говорить об участи зарубежных вендоров в подготовке таких обоснований», – сказал Массух. Такого же мнения, пишет издание, и глава компании «Новые облачные технологии» (разработчик офисного пакета «Мой офис») Дмитрий Комиссаров.

Издание привело еще один пример обхода требований к импортозамещению. «Московский метрополитен» собирался закупить 18,4 млн смарт-карт «Тройка», но, по утверждению российской компании «ВДМ групп», требования в этой закупке были изначально написаны под голландского производителя. «ВДМ групп» обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и та в сентябре 2020 г. приостановила этот тендер стоимостью почти 1 млрд руб.

Другие методы продвижения российских решений в госсекторе

Усложнить госзаказчикам процесс закупки иностранного ПО хочет и Минцифры. В середине апреля 2021 г. CNews писал, что для реализации этой идеи ведомство намерено взять под свой контроль все без исключения заявки на приобретение такого софта.

Как пандемия изменила подходы к организации рабочего пространства Бизнес

Эта мера тоже может быть реализована во втором пакете мер поддержки отечественного ИТ-бизнеса. Минцифры собирается проверять каждую госзакупку программного обеспечения, чтобы заказчики не пользовались лазейками и переходили на российский софт.

Что касается «железной» части закупок, то Правительство России еще в начале декабря 2020 г. сформировало требования по определенному количеству российской техники в госзакупках. Они вступили в силу 1 января 2021 г., и теперь доля российских компьютеров и ноутбуков в закупках не должна быть меньше 50%.

С 1 января 2022 г. квота будет увеличена до 60%, а в 2023 г. вырастет и вовсе до 70%. При этом на различные устройства установлены разные квоты, и самые жесткие из них касаются радиоэлектронных средств связи. В 2021 г. они составляют 50%, а с 1 января 2022 г. власти увеличат их до 90%.

В мае 2021 г. CNews писал, что государство намерено разработать механизм наказаний за попытки отказа от российских решений в пользу иностранных. Обратная ситуация, когда госзаказчики будут закупать отечественное «железо», напротив, повлечет за собой различные поощрения как для самих заказчиков, так и для их поставщиков.