Российский подросток украл ноутбук, чем остановил строительство целой школы

Подросток из Кеми (Карелия) украл ноутбук со стройки крупной школы, на котором была программа управления заводом по производству бетона, что привело к снижению темпов строительства. Подросток хотел оставить этот ноутбук себе Теперь перед ним открылась перспектива провести пять лет своей жизни за решеткой.

Гигантские последствия небольшой кражи

Несовершеннолетний житель Карелии сорвал сроки строительства крупного соцобъекта в городе Кемь. Как сообщили представители управления МВД по Карелии, он сумел проникнуть на стройку и украл ноутбук, на котором было установлено необходимое для постройки здания ПО. По данным «Интерфакса», это будущая школа.

На ноутбуке работала программа автоматического управления бетонным заводом, изготавливающим сырье для строительства здания. В результате действий малолетнего преступника, пишет «Интерфакс» возведение средней школы на 1200 мест, начавшееся осенью 2020 г., замедлилось в несколько раз.

Точный возраст вора на момент публикации материала не раскрывался. Известно лишь, что ему нет 18 лет, и что для него это стало далеко не первым случаем нарушения закона, но на запрос CNews о его преступных похождениях представители МВД Карелии ответить не смогли.

Поиск преступника и признание

Сотрудники уголовного розыска, расследовавшие преступление, повлекшее за собой срыв сроков стройки, отрабатывали несколько версий произошедшего, среди которых было и участие в краже местных жителей. Заявление о воровстве поступило в ОМВД России по Кемскому району 3 апреля 2021 г., а подозреваемый был задержан 8 апреля 2021 г.

Кража лэптопа может стоить вору пяти лет свободы

Представители МВД не уточнили, как им удалось выйти на него, и были ли у него подельники. Вор дал признательные показанная и заверил следователей, что не планировал продавать лэптоп – он хотел оставить его себе и пользоваться им как собственным.

На запрос CNews о модели ноутбука представители МВД Карелии не ответили. Они не уточнили также, успел ли малолетний похититель удалить с него ПО для бетонного завода. В настоящее время украденное имущество изъято и в ближайшем времени будет передано законному владельцу.

Возможное наказание

Украв ноутбук, несовершеннолетний житель Кеми стал фигурантом уголовного дела. Он нарушил пункт «б» ч.2 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Теперь существует вероятность, что свое 18-летие он отметит за решеткой, потому что по закону ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет с возможным последующим ограничением свободы на срок до одного года.

Данная статья УК РФ предусматривает и менее серьезные меры наказания за такое преступление – штраф до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательные работаы на срок до 480 часов. Также вору могут присудить исправительные работы на срок до двух лет или принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

Добавим, что статья Уголовного кодекса, в нарушении которой обвиняют похитителя ноутбука, не предусматривает смягчение наказания в случае, если преступление совершил несовершеннолетний. Не исключено, что при вынесении приговора суд будет учитывать и предыдущий «опыт» вора.

Кража ноутбуков и образовательный процесс

Пропажа ноутбуков из образовательных учреждений, как еще не построенных, так и действующих – явление, давно ставшее регулярным. Например, весной 2019 г. из компьютерного класса студии в городе Кемерово, обучающей детей программированию, неизвестный украл 10 ноутбуков на общую сумму около 220 тыс. руб. Заявление о пропажа подала преподаватель информатики, и полицейские установили, что кражу совершил 38-летний (на тот момент) местный житель, незадолго до пропажи техники приходивший в офисный центр, в котором располагается студия, под видом человека, ищущего работу.

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Оперативники провели обыск в его квартире и нашли два из 10 украденных ноутбуков – остальные восемь он успел продать. Против него было возбуждено уголовное дело по той же ст.158 УК РФ.

В мае 2018 г. CNews освещал случай, произошедший в Тюмени, когда Школьный сисадмин украл из разных классов своей школы 50 ноутбуков, продав каждый в комиссионный магазин за 8 тыс. руб. Ноутбуки он выносил постепенно, в течение нескольких месяцев.

Вору на момент задержания было 24 года. Учитывая количество украденной техники, его обвинили в нарушении пункта «б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Горе-сисадмину грозило до 10 лет тюрьмы. Этому наказанию могли сопутствовать уплата штрафа в размере до 1 млн руб. или дохода осужденного за период до 5 лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет.

Защита есть

Ноутбук вследствие его малых размеров украсть проще, чем настольный компьютер, но в обозримом будущем во многих из них может появиться аппаратная технология защиты от воровства. Еще в мае 2020 г. Intel в содружестве с создателем трекинговых устройств Tile приступила к работе над этой технологией, которую она планирует встраивать непосредственно в свои процессоры или чипсеты.

Новинка Intel – это своего рода трекер, позволяющий отслеживать местоположении украденных ноутбуков и тем самым выходить не только на них, но и на преступников, их укравших. Когда именно Intel планирует начать встраивать эту технологию в CPU или чипсеты собственной разработки, остается неизвестным.