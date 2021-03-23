Объем рынка СХД для здравоохранения удвоится в ближайшие 5 лет

Согласно недавнему исследованию, проведенному компанией BlueWeave Consulting, которая специализируется в области стратегического консалтинга, в 2020 г. сфера здравоохранения была одним из основных потребителей систем хранения данных в мире. Объем продаж в этот сегмент превысил $3 млрд, а к 2027 г. данный показатель достигнет $6,12 млрд. Среднегодовой темп роста в период 2021-2027 гг., согласно прогнозам, составит 10,7%.

Лавина данных стимулирует спрос

В числе основных причин того, что объем поставок СХД для организаций сферы здравоохранения удвоится в ближайшие годы, аналитики BlueWeave, называют то, что медицинские организации по всему миру вкладывают значительные средства в модернизацию своей ИТ-инфраструктуры, чтобы сделать ее более универсальной и надежной для удовлетворения спроса на цифровые услуги. Кроме того, организации все чаще сталкиваются с трудностями в процессе надежного хранения, обработки и управления клиническими данными, особенно в контексте резкого увеличения числа высокомобильных медицинских устройств.

Ожидается, что рост рынка будет зависеть от таких факторов, как быстро растущие объемы цифровых данных, генерируемых медицинскими системам, более широкое использование электронных медицинских карт (EMR) и компьютеризированный ввод заказов (CPOE). Также отмечается увеличение спроса на комбинированные инфраструктуры хранения, сочетающие локальные СХД и облачные сервисы. В числе причин, способствующих развитию сегмента, перечисляются такие технологические достижения, как Интернет вещей (IoT), машинное обучение, искусственный интеллект и т.д. С одной стороны, эти технологии существенно обогащают возможности отрасли здравоохранения, а с другой генерируют огромные массивы данных, которые необходимо хранить и обрабатывать.

В условиях пандемии медицина внедряла передовые цифровые технологии, что обусловлено необходимостью организации удаленного мониторинга за состоянием больных, а также развитием телемедицины

«В прошлом году сфера здравоохранения пережила серьезную трансформацию. В условиях пандемии медицинские организации внедряли системы телемедицины для оказания первичной помощи пациентам, активно развивались устройства для диагностики состояния в домашних условиях. Около 65% европейских медучреждений отметили, что стали чаще использовать цифровые технологии в своих организациях. В подобных условиях актуальной задачей станет не только хранение возрастающего объема данных, но и оптимизация инфраструктуры и борьба с неэффективными базами данных. Разработчики, которые внедряют и используют новые технологии в медицине, уделяют много внимания подготовке данных для машинного обучения. Навигация среди неэффективных баз, скорее всего, создаст для них дополнительные сложности и затянет решение задачи. Для таких ситуаций мы в NetApp предлагаем решения, которые позволяют экономично хранить данные и более эффективно использовать их в облачных средах», — говорит Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ.

Доминируют flash-системы

Кроме того, огромные массивы данных создаются в ходе всевозможных исследований и клинических испытаний, проводимых в том числе в условиях аутсорсинга. Так, по состоянию на начало 2021 г., аналитики BlueWeave насчитали 367 663 активных медицинских исследований во всем мире и это число продолжает расти, ввиду усилий, направленных на борьбу с распространением заболеваний, в частности, вызванных коронавирусной инфекцией и разработку новых лекарств. Соответственно, растущая потребность медицинских организаций в проведении клинических исследований, подпитывает спрос на быстрые и надежные СХД в глобальном масштабе. При этом, как отмечается, из всех типов СХД, сегмент flash-систем в 2020 г. занимал самую большую долю среди решений хранения, поставляемых для организаций здравоохранения.

Говоря о региональном распределении, аналитики BlueWeave ставят на первое место рынок США, как наиболее крупный — здесь доминирование обеспечивает, то, что медицинские учреждения в стране широко используют инновационные решения для хранения и обработки данных о пациентах. На втором месте — страны Европы, где идет активная модернизация и наращивание возможностей ИТ в медицинской сфере. Для ЕС вопрос стоит очень остро, учитывая стареющее население и рост числа случаев артрита, диабета, онкологических заболеваний. Поэтому, как ожидается, Европа продолжит наращивать вложения в данную область, в том числе за счет приобретения и интеграции новых систем хранения данных.

