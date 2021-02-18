Российские продажи iPhone впервые обошли все остальные бренды вместе взятые

Провальный квартал, неудачный год

Российский рынок смартфонов завершил IV квартал 2020 г. полным провалом – как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и в плане низкой активности праздничных продаж. Об этом CNews рассказали в российском представительстве International Data Corporation (IDC) со ссылкой на данные ежеквартального отчета IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

Так, по итогам квартала было продано всего 7,902 млн смартфонов. Это на одну пятую меньше, чем в IV квартале 2019 г., который в свое время показал 20% прирост к 2018 г. В стоимостном выражении выручка рынка за последний квартал 2020 г. составила $2,247 млрд (без учета НДС).

По итогам всего 2020 г. российские продажи смартфонов составили только 30,376 млн устройств, что в штучном выражении на 7,6% меньше, чем 32,9 млн штук, проданных в 2019 г. В IDC отмечают, что это наименьший объем поставок с 2017 г. В денежном выражении за 2020 г. рынок потерял 8,5% по сравнению с $7,9 млрд выручки, полученной за весь 2019 г.

По итогам последнего квартала 2020 г. Apple за счет удачного запуска новых моделей iPhone смогла значительно нарастить объемы поставок в штучном выражении и забрала у Xiaomi вторую позицию в рейтинге лидеров российского рынка. В деньгах Apple за отчетный квартал и вовсе продемонстрировала рекордные показатели, впервые в России опередив по объему выручки все остальные бренды в совокупности.

Причины и следствия

Для российского рынка смартфонов 2020 г. оказался щедрым на испытания. Так, обвал рынка начался уже в I квартале – еще до ввода режима самоизоляции в связи с пандемией COVID-19. Как ранее сообщал CNews со ссылкой на данные IDC, по итогам I квартала 2020 г. в России было продано 6,569 млн смартфонов, что на 4% меньше чем 6,831 млн за аналогичный период 2019 г. Квартальный объем рынка в деньгах составил $1,55 млрд, что существенно меньше $1,7 млрд за первую четверть 2019 г.

Продажи новых iPhone 12 обеспечили Apple около половины квартальной выручки

Отрицательная динамика наблюдалась на российском рынке смартфонов и во II квартале 2020 г., как в денежном, так и в количественном выражении. Как сообщал CNews, IDC оценила объем квартальных продаж в России в 6,48 млн смартфонов (-11,5% год к году) на сумму $1,27 млрд (-22,4% год к году). Именно на этот период пришелся неоднократно продлевавшийся режим самоизоляции, который значительно ударил по доходам россиян.

Лишь в III квартале 2020 г. на российском рынке смартфонов наблюдалось определенное оживление, которое аналитики IDC связывали со значительным увеличением спроса на модели массового и среднего ценового сегментов. По итогам III квартала в Россию было поставлено 9,429 млн смартфонов (+10% год к году) на сумму $2,191 млрд (сопоставимо в валюте, несмотря на снижение курса рубля за год).

Топ-5 брендов российского рынка смартфонов, IV кв. 2020 г. (IDC)

Росту рынка также способствовали рекордные поставки Samsung – до 3,9 млн смартфонов за квартал, что стало рекордом компании после 2013 г., а также предложения Xiaomi, которая нарастила за квартал свою долю до 22,6% в штучном выражении и вышла на второе место на российском рынке.

«Всплеск продаж смартфонов быстро пошел на убыль после сентября, – отметила Ольга Агапова, старший аналитик IDC в России. – В четвертом квартале уже было не так много предложений, к тому же сильно сократились поставки брендов Huawei и Honor».

Предсказуемая смена лидеров

Значительное увеличение доли Apple на российском рынке смартфонов было в целом предсказуемо за счет осеннего запуска продаж новой линейки iPhone 12. Это позволило компании по итогам IV квартала 2020 г. занять 19,1% российского рынка в штучном выражении, что для Apple является лучшим результатом с начала 2018 г. В целом, отмечают в IDC, продажи новых iPhone 12 обеспечили бренду около половины квартальной выручки.

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Samsung и Xiaomi, показавшие внушительные объемы поставок в III квартале, не смогли воспользоваться ослаблением рынка, хотя Samsung по итогам IV квартала 2020 г. осталась лидером российского рынка смартфонов по объему поставок в штучном выражении – причем, с большим отрывом.

В IDC отмечают высокий спрос на протяжении всего 2020 г. на смартфоны с большими диагоналями экранов. Так, модели с диагональю 6,5 дюймов и более по итогам IV квартала смогли занять почти половину российского рынка смартфонов, хотя годом ранее их доля не превышала четверти. Аналитики также отмечают, что наличие четырех основных камер также становится стандартной практикой для многих смартфонов.

Наиболее популярным смартфоном 2020 г. в России аналитики IDC назвали Samsung Galaxy A51 за хорошее соотношение цены и качества. По их словам, успешные продажи Galaxy A51 подтверждают мнение о том, российские потребители стремятся купить смартфон с хорошими характеристиками по среднерыночной цене. В IV квартале 2020 г. смартфон Samsung Galaxy A51 был доступен в российской рознице в среднем по цене порядка $219 (без НДС) за младшую версию.

По итогам всего 2020 г. на линейку Apple iPhone 12 пришлось почти три четверти всех поставленных в Россию смартфонов с поддержкой мобильных сетей 5G. Для использования возможностей 5G-смартфонов российским пользователям придется подождать по меньшей мере два-три года до запуска сетей пятого поколения, отмечают в IDC.

Прогноз на ближайший год

В 2021 г. аналитики IDC считают вероятным слабое развитие рынка смартфонов в России. Среди очевидных предпосылок такого прогноза – продолжающееся снижение реальных доходов россиян с одной стороны, дефицит микропроцессоров и повышение логистических издержек у производителей смартфонов, с другой стороны. В конечно итоге проблемы вендоров могут закончится повышением цен на смартфоны, отмечают в IDC.