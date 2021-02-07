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5 тенденций управления цифровыми данными в 2021 году

Новое в СХД

События 2020 г., в частности, пандемия COVID-19, кардинально изменили ИТ-ландшафт и повлияли на подходы к управлению цифровыми данными. Но, процессы, начавшиеся ранее, перешли и в 2021 г. Рассмотрим ряд ключевых тенденций в области хранения данных, на которые аналитики и эксперты отраслевых СМИ возлагают наибольшие надежды.

Ускорение облачной миграции

Это, очевидно, наиболее заметное следствие пандемии. Ускоренный переход в облако, сопровождаемый сокращением продаж локальных хранилищ был характерен для 2020 г. Но, если, как ожидается, уровень поставок физических СХД в 2021 г. восстановится, то спрос на облака вряд ли упадет. К тому же активное использование онлайн-ресурсов, рост объемов данных и спроса на облачные хранилища привело к увеличению масштабов облачных дата-центров.

Мультиплатформенные хранилища и краевые вычисления

Несмотря на активную миграцию в облако, многие организации продолжают поддерживать и развивать собственные локальные хранилища. В итоге это ведет к росту популярности гибридных решений, которые комбинируют физические СХД предприятия и облачные СХД. Вместе с тем растет спрос на решения для краевых вычислений (Edge Computing), включая специализированные системы хранения данных.

Влияние дистанционных пользователей

В условиях пандемии многие компании перевели значительную часть сотрудников на удаленную работу. Это потребовало радикального пересмотра концепций работы с данными на предприятиях. Резко выросла нагрузка на внешние каналы связи, остро встали вопросы организации быстрого и безопасного доступа к данным. Как следствие, в 2020 г. многим заказчикам потребовалось внедрить новые подходы и технологии в области управления хранилищами данных. При этом удаленная работа обеспечивает и множество преимуществ, так что даже после окончания пандемии, вряд ли многие компании вернутся к традиционной практике локальной работы. Это означает, что необходимость в соответствующих технологиях и наработках в области работы с данными в удаленном режиме сохранится и в 2021 г. Еще одним следствием пандемии стал рост спроса на инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) для удаленных пользователей.

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Удаленная работа в условиях пандемии потребовала радикального пересмотра концепций работы с данными

Искусственный интеллект и «умная» автоматизация

В 2020 г. был отмечен резкий рост интереса к технологиям ИИ, область СХД не стала исключением. Здесь особый спрос заметен в области «умной» автоматизации (на основе искусственного интеллекта и машинного обучения), прогнозной аналитики и других передовых технологий, помогающих оптимизировать производительность, быстрее решать различные проблемы, сокращать ручные операции, обеспечивать безопасность данных и соответствие нормативным требованиям.

«Сегодня при принятии важных решений — о том, как увеличить эффективность и сократить расходы для устойчивого развития бизнеса — многие компании опираются на данные, обработанные с использованием искусственного интеллекта. Поскольку в этом году бизнес продолжит уделять этим вопросам особое внимание, мы ожидаем, что использование технологий на базе ИИ увеличится, а вместе с ним — и потребность в инфраструктуре для хранения и управления данными с учетом еще больших масштабов и скорости развития и внедрения новых решений. Подобная инфраструктура станет ключевым элементом постпандемийной реальности, когда компании будут стремиться увеличить рентабельность в результате цифровой трансформации», — прокомментировала Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ.

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