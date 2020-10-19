Минцифры ищет 20 ИТ-руководителей, чтобы срочно взять их на работу

Минцифры ищет руководителей 20 направлений, связанных с цифровизацией. Отбор кандидатов будет проходить в рамках конкурса, состоящего их трех этапов на проведение которых выделено меньше месяца. Отсев кандидатов будет завершен не позднее 14 ноября 2020 г.

Масштабный хедхантинг

Минкомсвязи России сразу после переименования в Минцифры приступило к расширению штата и поиску руководителей сразу нескольких направлений. Ведомству требуются главы проектов по развитию по развитию электронных госуслуг, информационных систем и цифровых платформ в Дирекцию по реализации НП Цифровая экономика (ФГБУ «ЦЭКИ»).

Поиск кадров довольно масштабный – Минцифры требуются руководители 20 направлений. Как сказано на сайте министерства, цель, которую оно преследует, расширяя штат – это создание «простых и удобных цифровых продуктов, доступных гражданам и бизнесу в любое время в онлайн-режиме».

Минцифры нужны руководители следующих направлений: система межведомственного электронного взаимодействия; облачная цифровая платформа обеспечения оказания госуслуг и сервисов; платформа обратной связи; интернет вещей; федеральный реестр государственных и муниципальных услуг; развитие инфраструктуры школ; госуслуги – регионам; цифровая трансформация контроля и надзора в регионах; единая платформа разработки (Гостех); социальный блок.

Минцифры объявило всероссийский «кастинг»

Также Министерству требуются руководители направлений: е-идентификация; мобильная операционная система «Аврора»; государственная единая облачная платформа («гособлако»); система поддержки принятия управленческих решений; развитие юридически значимого электронного оборота в госорганах; система управления кадровым составом госслужбы; цифровое строительство; цифровая трансформация судебной системы; цифровой профиль гражданина; портал госуслуг.

Что ждет кандидатов

Минцифры утверждает, что все принятые на работу руководители получат «уникальную возможность создать и внедрить цифровые продукты, которые изменят жизнь страны», а вместе с ней – «выдающийся опыт, профессиональное развитие и признание в профессиональном сообществе». При этом на сайте Министерства не указано, в скольких именно специалистах она нуждается – по одному на направление, или же один человек сможет курировать сразу несколько проектов.

Количество направлений может не совпадать с количеством руководителей

Министерство сообщило, что получивших должности кандидатов ожидают «сложные и интересные проекты», но в то же время «сжатые сроки и напряженная работа». Новым сотрудникам обещана зарплата в размере «около 200 тыс. руб. в месяц», к которой может быть применен персональный повышающий коэффициент «при наличии уникальных знаний и навыков, необходимых для реализации проекта».

Этапы отбора

Отсев кандидатов будет проходить в три этапа, которые растянутся менее чем на месяц. Первый начнется 16 октября 2020 г. и продлится до 27 октября 2020 г. включительно, и это будет онлайн-отбор резюме и видеороликов.

На данном этапе от кандидатов на должность руководителя того или иного направления требуется записать трехминутный видеоролик со своим видением развития проекта, после чего зарегистрироваться на сайте Минцифры для участия в отборе и при регистрации указать ссылку на этот ролик, а также на презентацию, если она демонстрируется в нем. Помимо этого, кандидатам необходимо отправить свое резюме с кратким описанием трех самых интересных реализованных проектов по запуску и развитию цифровых продуктов.

Цель Минцифры - найти специалистов менее чем за месяц

До 28 октября 2020 г. включительно каждый участник получит уведомление от Министерства – в нем будет содержаться либо приглашение на второй этап отбора, либо сообщение о прекращении рассмотрения его кандидатуры.

Второй этап пройдет с 29 октября 2020 г. по 11 ноября 2020 г. включительно, и это два онлайн-собеседования, сперва с менеджерами по подбору персонала, затем – с ИТ-экспертами. Оба диалога будут длиться 40-60 минут.

Менеджеры по подбору персонала зададут вопросы об опыте, знаниях, навыках, реализованных проектах, работе в команде, а также о навыках руководства подчиненными. ИТ-специалистов будут интересовать ответы на вопросы об опыте создания и развития цифровых продуктов и знаниях в области информационных технологий.

Все кандидаты до 12 ноября 2020 г. включительно получат уведомление о переходе на заключительный этап отбора или о прекращении тестирования. В последнем случае информация об опыте участников будет сохранена в базе данных, и их кандидатура может быть рассмотрена на другие вакансии.

Последнее испытание

Финальный этап назначен на 14 ноября 2020 г. Он пройдет в виде деловой игры и обсуждения предложений по развитию проектов с руководством Минцифры и подведомственных организаций.

В рамках деловой игры участников разделят на команды и попросят разработать стратегию развития проекта или продукта. Эксперты будут оценивать не только разработанную участниками стратегию, но и их умение работать в команде. Также от кандидатов будет требоваться подготовка презентаций развития заинтересовавших их проектов. Если игра будет длиться около двух часов, то на презентацию будет выделено не более семи минут.

Соискателям, успешно прошедшим все три этапа отбора, будут предложены должности руководителей. Кандидатуры выбывших с финального этапа участников могут быть оперативно рассмотрены на другие вакансии. Кроме того, сведения о них будет сохранены в базе данных, что даст им шанс в будущем получить предложение занять другую вакансию в Министерстве. Дополнительно Минцифры может передать информацию об участниках (с их согласия) в другие госорганизации для рассмотрения на различные должности.