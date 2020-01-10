Microsoft радикально изменит политику обновлений для Windows 10

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Microsoft может перейти к выпуску всего лишь одного крупного обновления для ОС Windows 10 в год. Все остальные патчи будут корректировать содержащиеся в нем недочеты по мере их выявления. Переход на новую схему может состояться в 2020 г., а первые испытания она прошла в 2019 г.



Новая политика

Корпорация Microsoft может отказаться от выпуска двух крупных обновлений для Windows 10 в год. Количество апдейтов, по информации портала Windows Latest, таким образом может сократиться вдвое.

Другими словами, Windows 10 будет глобально обновляться, вероятно, лишь каждую весну, что существенно увеличит время ожидания новых функций. Отказ от масштабных осенних патчей станет новой политикой Microsoft по развитию своей настольной ОС. И все же, небольшие корректирующие осенние обновления, вероятно, продолжат выходить, но немного в ином виде. Microsoft испытала новый принцип выпуска апдейтов в 2019 г., и, видимо, полученные результаты ее устроили.

Патч к патчу

В 2019 г. Microsoft выпустила глобальное обновление 1903, вышедшее весной и содержавшее в себе, помимо внушительного числа нововведений, существенное количество багов и уязвимостей. Некоторые из них впоследствии исправлялись небольшими патчами, и все пользователи ждали релиза осеннего апдейта с индексом 1909.

Microsoft сосредоточится на стабильности Windows 10 вместо регулярного добавления новых функций

Обновление вышло, но, в отличие от весеннего, содержало минимум новых функций. Вместо них Microsoft сосредоточилась на исправлении всех найденных ошибок и недочетов, и в итоге пакет обновлений 1909 стал своего рода «патчем к патчу», исправившим если не все, то многие выявленные в 1903 проблемы.

В 2020 г. ситуация в плане наполнения апдейтов может повториться. В настоящее время Microsoft практически закончила работу над обновлением 20H1, появление которого предварительно запланировано на весну 2020 г. Компания проводит финальные тесты, устраняет ошибки и старается делать это обновление максимально стабильным.

И все же, существует вероятность повторения ситуации с патчем 1903, и все обнаруженные в 20H1 проблемы Microsoft в дальнейшем может решить с выходом осеннего обновления 20H2, содержащего лишь заплатки и лишенного нововведений. Точные сроки его появления не установлены.

Ответ Microsoft

Как пишет Windows Latest, представители Microsoft сообщили, что релиз глобального весеннего обновления в 2019 г. и последующий выпуск осеннего набора патчей стал следствием мониторинга отзывов пользователей. Увидев большое количество сообщений о различных сбоях в работе Windows 10, разработчики решили сосредоточиться на их устранении, а не на добавлении новых функций.

На момент публикации материала не было известно, действительно ли Microsoft планирует и дальше действовать по опробованной в 2019 г. схеме. Сотрудники компании отметили лишь, что практика детального изучения отзывов пользователей о работе системы в 2020 г. обязательно продолжится.

Еще одной причиной перехода на новый принцип выпуска обновлений может быть стремление Microsoft упростить переход на новые версии своей ОС корпоративными клиентами. В настоящее время компаниям, в парке которых могут числиться десятки компьютеров, приходится устанавливать апдейты дважды в год, а после перехода на новую схему они смогут делать это в два раза реже, к примеру, осенью, когда будут закрыты все найденные в весеннем патче уязвимости.

Потенциальная эффективность новой политики

Насколько эффективным окажется ежегодный выпуск «патчей к патчам», сказать на данный момент нельзя. Однако кумулятивное обновление 1903 действительно содержало в себе множество проблем, с которыми сталкивались пользователи по всему миру с момента его релиза.

Первой жертвой апдейта стала «песочница» – новая функция Windows 10, позволяющая запускать сомнительные программы и документы в безопасном окружении без риска лишиться важной информации в памяти ПК. Устранить проблему поначалу можно было только путем отката до предыдущей версии ОС.

В июле 2019 г. выяснилось, что в результате обновления Windows 10 до версии 1903 часть пользователей стали испытывать сложности с управлением своим компьютером по протоколу RDP (Remote Desktop Protocol) с помощью функции «Подключение к удаленному рабочему столу», встроенной в операционную систему. При попытке подключения к компьютеру с последней версией Windows 10 посредством клиента служб терминалов Windows вместо рабочего стола удаленной машины пользователь может наблюдать лишь черный экран, причем мышь и клавиатура продолжают работать корректно.

Даже небольшие патчи для версии 1903, призванные исправить те или иные недочеты, приводили к возникновению новых проблем. Как сообщал CNews, после установки апдейта KB4512941, выпущенного Microsoft 31 августа 2019 г., процесс SearchUI.exe может начать использовать до 40% ресурсов ЦП даже в отсутствие действий со стороны пользователя, при этом функция поиска с помощью меню «Пуск» перестает работать корректно. Перезагрузка компьютера проблему не решала – процесс, который, по всей видимости, связан с голосовым помощником Microsoft Cortana («Кортана»), даже после повторного запуска операционной системы спустя некоторое время вновь захватывал контроль над ЦП.

Еще один нестабильный патч для 1903 вышел незадолго до релиза обновления 1909, выпущенного в октябре 2019 г. Обновление с индексом KB4517211 для от 26 сентября 2019 г. после установки вызывало периодические сбои в работе службы диспетчера очереди печати. В частности, находящиеся в очереди задания могли произвольно отменяться или завершаться с ошибкой, в результате не позволяя применять подключенный к ПК принтер по прямому назначению – для печати документов.