В России создадут новые решения для отечественных планшетов «Аквариус» на базе ОС «Аврора» и цифровой платформы «Оптимайзер»

Компании «Открытая мобильная платформа», «Аквариус» и «Юнитера Лабс» заключили очередное соглашение о сотрудничестве. По его итогам в России появятся новые отечественные ИТ-решения.

На «Аквариусах» появятся новые решения под ОС «Аврора» и цифровую платформу «Оптимайзер»

Российский рынок получит комплексное решение, в котором есть аппаратная база под управлением доверенной ОС и специализированное ПО, оптимизированное для работы на этих компонентах. Такая возможность прописана в соглашении, которое заключили «Открытая мобильная платформа» (производитель «Авроры»), «Производственная компания Аквариус» и компания «Юнитера Лабс», чей программный комплекс «Оптимайзер» будет использоваться при разработке новых решений.

Соглашение было подписано в рамках международного форума «Электрические сети». Он прошел в Москве с 3 по 6 декабря и был посвящен инновационным разработкам и проектам, связанным с цифровой трансформацией в России.

Ранее образец планшета Aquarius с установленной на нем операционной системой «Аврора» был представлен Владимиру Путину на выставке «Иннопром-2019»

«Это соглашение является знаковым для развития отечественной экосистемы корпоративной мобильности. Шагом на пути от разрозненных, зачастую несовместимых между собой импортонезависимых решений, которые сложно встраивать в существующий корпоративный ландшафт, к комплексным стекам решений, способным закрывать отраслевые задачи целиком», — отметил директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес.

«Широкие функциональные возможности программно-аппаратного комплекса позволят применять его в деятельности мобильных сотрудников совершенно различных отраслей и профессий: работников социальной сферы, работающих с гражданами и собирающих статистическую информацию, электротехнического персонала, работников сферы ЖКХ и многих других», — подчеркнул управляющий партнер «Юнитера Лабс» Тимур Берда.

По словам президента производственной компании «Аквариус» Александра Калинина, «отечественные ИТ-решения необходимы для обеспечения технологической безопасности предприятий, в особенности субъектов критической информационной инфраструктуры. «Данное соглашение — логичное продолжение нашей совместной работы по созданию комплексных программно-аппаратных решений на базе устройств «Аквариус». Уверен, что новые результаты нашего сотрудничества станут успешным примером, доказывающим, что российские технологии способны заместить зарубежные», — добавил он.

Управляющий партнер «Юнитера Лабс» Тимур Берда, директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес и президент производственной компании «Аквариус» Александр Калинин

Как компании сотрудничали раньше

Новое соглашение стало логичным продолжением сотрудничества трех компаний. Ранее образец планшета Aquarius с установленной на нем операционной системой «Аврора» был представлен Владимиру Путину на выставке «Иннопром-2019». В качестве первой модели для интеграции был выбран современный восьмиядерный планшет, выполненный в защищенном (IP67) корпусе и предназначенный для профессионального использования. Он позволяет реализовать концепцию безопасной мобильности в компаниях с большим штатом полевых сотрудников, работающих в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Весной 2019 года на ОС «Аврора» мигрировало российское решение для управления мобильным персоналом «Оптимайзер». Оно предназначено для цифровизации деятельности сотрудников, также работающих преимущественно в полевых условиях. Как отметили тогда в компании «Юнитера Лабс», перенос мобильного приложения на отечественную операционную систему открыл перед разработчиками рынок, на котором представлены те государственные компании и ведомства, которые в процессе цифровизации делают ставку на российские ИТ-продукты.