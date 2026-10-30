Тульская «Октава ДМ» развивает решения для цифровых радиосистем

Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» развивает решения для профессиональных беспроводных аудиосистем. В этом году компания вывела на рынок активную распределительную панель OWS-ADS, предназначенную для звукорежиссёров и технических специалистов. Устройство компенсирует потери радиосигнала при распределении и упрощает монтаж звукового оборудования. Об этом CNews сообщил представитель «Октавы ДМ».

OWS-ADS позволяет использовать один комплект антенн с несколькими приёмниками: до четырёх двухантенных приёмников типа OWS-U2200R PRO или до двух четырёхантенных приёмников OWS-U2200R. Система также обеспечивает питание подключённого оборудования и помогает компенсировать потери сигнала, возникающие при его разделении.

Кроме того, при использовании нескольких беспроводных микрофонов возрастает риск взаимных помех, особенно если антенны расположены слишком близко друг к другу. Традиционное решение — устанавливать отдельную пару съемных антенн. Однако, это увеличивает количество кабелей, усложняет монтаж и ограничивает возможности размещения оборудования.

OWS-ADS позволяет распределять сигнал от одной пары антенн между несколькими приёмниками, сокращая количество кабельных соединений и упрощая организацию радиочастотной инфраструктуры на площадке.

Панель оснащена восемью основными выходами — по четыре на каждый антенный вход, а также двумя каскадными выходами. Они позволяют подключить дополнительный двухантенный приёмник или вторую панель OWS-ADS, расширяя систему в соответствии с задачами площадки.

Встроенный усилитель с коэффициентом шума не более 1 дБ помогает компенсировать затухание сигнала при распределении и потери в кабелях. Это позволяет поддерживать стабильный уровень сигнала на подключённых приёмниках.

Для активных антенн предусмотрено питание 12 В постоянного тока 0,2 А. При необходимости его можно отключить, что позволяет использовать панель с пассивными антеннами от бытовой сети 220 В переменного тока.

«При разработке профессионального оборудования важно учитывать реальные задачи специалистов: удобство подключения, надежность работы и возможность адаптировать систему под разные площадки. OWS-ADS помогает упростить организацию многоканальной радиосистемы и расширить возможности использования беспроводного оборудования», — отметила генеральный директор «Октава ДМ» Любовь Стальнова.

Практический опыт использования OWS-ADS отмечает технический директор Театрального института имени Бориса Щукина Иван Степанов: «Для нас в работе с профессиональным звуковым оборудованием важны простота эксплуатации и надёжность. OWS-ADS не требует сложных настроек, выполняет свою основную задачу по распределению радиосигнала, а прочная конструкция и лаконичный дизайн соответствуют требованиям к оборудованию для профессионального применения».

OWS-ADS может использоваться в театрах и концертных залах, на стадионах и открытых площадках, а также в конференц-залах и переговорных комнатах. Панель помогает организовать работу нескольких беспроводных микрофонов, упростить размещение оборудования и адаптировать радиочастотную инфраструктуру к особенностям площадки.

Технические характеристики OWS-ADS:

Рабочий диапазон частот: 470–850 МГц.

Импеданс: 50 Ом.

КСВ: не более 2.

Коэффициент шума: не более 1 дБ.

Радиочастотные разъёмы: BNC.

Антенные входы: 2.

Основные выходы радиосигнала: 8.

Каскадные выходы: 2.

Питание приемников: 12 В, 1 А, до 5 приёмников.

Питание активных антенн: 12 В, 0,2 А.

Питание панели: 220 В переменного тока.

Форм-фактор: 1U.

Вес: не более 1,5 кг.