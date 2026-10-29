«СиСофт Девелопмент» выпустила книгу по проектированию металлоконструкций в Model Studio CS

В серии «Академическая библиотека СиСофт» вышло учебное пособие Ю. А. Гербера и И. В. Кириллова «Моделирование и оформление раздела „Конструкции металлические“ в программе „Model Studio CS Строительные решения“». Книга адресована студентам строительных специальностей и практикующим проектировщикам, которые осваивают отечественное инженерное ПО. Издание объемом 456 страниц выпущено издательством «ДМК Пресс» и доступно в печатном виде и для бесплатного скачивания на сайте «СиСофт Девелопмент». Об этом CNews сообщил представитель компании.

В основе пособия – курсовой проект по металлическим конструкциям промышленного здания. На его примере авторы последовательно показывают, как построить цифровую информационную модель: от создания сетки координационных осей до формирования каркаса и детальной проработки узлов. Такой подход позволяет изучать инструменты Model Studio CS в контексте конкретной инженерной задачи.

Авторы разбирают создание ступенчатых колонн, ферм, металлических пластин и сборок, работу с профилями металлопроката и сборку каркаса здания. Отдельное внимание уделено моделированию и оформлению узлов. Пошаговые примеры помогают освоить приемы работы с геометрией и свойствами объектов, необходимые для построения информационной модели металлоконструкций.

На основе информационной модели читатель учится готовить проектную документацию: создавать листы и проекции, расставлять размеры и маркировать элементы, формировать спецификации металлопроката и ведомости элементов. В пособии также рассмотрены информационные таблицы для контроля параметров модели и передача данных в расчетный комплекс SCAD Office.

Помимо основных этапов моделирования и выпуска документации, книга содержит материалы по установке программного обеспечения, настройке рабочего пространства и интерфейса, созданию шаблонов документов и использованию вспомогательных инструментов. Это позволяет применять пособие как для последовательного освоения программы, так и в качестве практического руководства при решении рабочих задач.

Издание одобрено учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» для студентов вузов, обучающихся по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 08.00.00 «Техника и технологии строительства». Оно также будет полезно преподавателям профильных дисциплин и специалистам, которые самостоятельно осваивают Model Studio CS Строительные решения.

Новая книга продолжает серию «Академическая библиотека СиСофт», которую открыло учебное пособие В. М. Мурзина и И. О. Орельяны Урсуа «Технологические схемы». Серия посвящена освоению отечественных инженерных инструментов и их применению в учебных и профессиональных задачах.

В ближайших планах выпуск еще двух книг: «Технологии информационного моделирования: от создания модели до управления проектными данными» С. В. Щербакова и «Проектирование информационных моделей систем отопления и вентиляции в инженерном программном комплексе „Model Studio CS Отопление и вентиляция“» В. Б. Бирюли.