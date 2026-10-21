МТС первой из операторов включила 5G в Иркутске

МТС запустила 5G в Иркутске и жилых локациях Иркутского района. Компания открыла доступ к сети 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц сразу в нескольких районах города, охватив значимые и популярные для жителей региона места с высокой концентрацией пользователей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть 5G МТС в Иркутске уже доступна вблизи популярных торгово-развлекательных центров – «Сильвер Молл» и «Новый», в жилом массиве вблизи микрорайона «Крылатый», рядом с зоной отдыха «Парк Патриот» в Октябрьском районе, а также на территории промышленных площадок в Ленинском районе города. Сеть пятого поколения также стала доступна для жителей пригорода Иркутска, в частности, на территории жилых комплексов «Изумрудный» и «Жемчужный», коттеджных поселков «Хрустальный» и Villet, расположенных в поселке Маркова, и населенных пунктов в начале Байкальского тракта – Новая разводная и Новолисиха.

МТС приступила к поэтапному запуску сетей 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов на принципе технологической нейтральности. Технология позволяет одновременно задействовать этот частотный ресурс для сетей четвертого и пятого поколений и постепенно расширять территорию присутствия 5G без ожидания строительства полностью отдельной инфраструктуры.

«Иркутск стал третьим городом Сибири после Новосибирска и Абакана, где запустили 5G. Это результат многолетней планомерной работы компании по развитию телеком-инфраструктуры, и я горжусь, что МТС первой принесла эту технологию в регион для широкой аудитории. Уверен, что в дальнейшем 5G у нас станет основой для интернета вещей, видеоаналитики, роботизации и автоматизации производств, а также фундаментом для умного города. Эти возможности помогут предприятиям Приангарья работать эффективнее и безопаснее, а региону в целом – развиваться», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.



