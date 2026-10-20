«Лаборатория Касперского» выявила уязвимости в сканерах штрихкодов, через которые можно проводить кибератаки на склады

В ходе комплексного аудита безопасности складской инфраструктуры эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вектор кибератаки через сканеры штрихкодов, который может открыть злоумышленникам доступ к информационным системам управления складом и нарушить обработку и отгрузку заказов электронной коммерции. Основная проблема заключается в отсутствии аутентификации между сканером и базовой станцией, к которой он подключен. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Исследование показало, что сканер может стать точкой входа в складскую сеть. Такая атака проводится через беспроводной канал связи. Эксперты обнаружили, что злоумышленник в зоне действия радиосигнала может внедрить нажатия клавиш в подключенное устройство и потенциально добиться удаленного выполнения кода — без участия пользователя. Этот вектор атаки обнаружен на устройствах нескольких производителей.

Сценарий кибератаки может выглядеть так: сотрудник выполняет повседневную работу и использует беспроводной сканер штрихкодов, подключенный к базовой станции. Злоумышленник перехватывает Bluetooth-адрес станции — например, через пассивный анализ Bluetooth-трафика. Через установленное Bluetooth-соединение он передает на станцию вредоносную нагрузку, имитируя нажатия клавиш. Затем станция пересылает эти нажатия на подключенный компьютер, который интерпретирует их как легитимный пользовательский ввод. Таким образом, злоумышленник получает начальный доступ к компьютеру внутри складской сети, которая подключена к критически важным системам.

Также стоит отметить, что подобные векторы атак на логистические процессы и системы управления складом (WMS) могут быть организованы и через другие устройства складской инфраструктуры — например, терминалы сбора данных и термопринтеры.

«Сегодня розничная торговля и логистика полностью цифровые: от платформ управления бизнесом до устройства в руках каждого сотрудника склада. А значит, точкой входа для взлома может оказаться любая технология — даже обычный сканер штрихкодов. Такая атака способна дестабилизировать работу всей экосистемы. Складам и ретейлерам важно выстраивать защиту комплексно, на каждом уровне инфраструктуры», — отметил Сергей Сидоров, руководитель отдела сервисов промышленной безопасности в «Лаборатории Касперского».

Рекомендации «Лаборатории Касперского» для повышения безопасности складской инфраструктуры

Проверять каждое новое устройство перед подключением к сети.

Отключать неиспользуемые Bluetooth-интерфейсы и применять надежные механизмы аутентификации.

Сегментировать складские сети так, чтобы были разрешены только необходимые соединения.

Своевременно устанавливать обновления безопасности на устройства и систему управления складом (WMS), а также ограничивать права учетных записей до минимально необходимых.

Регулярно проводить комплексные учения по моделированию путей атаки, включая сценарии с участием инсайдеров.

Повышать уровень осведомленности сотрудников в области кибербезопасности.