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Безопасность Облака
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K2 Cloud запустил аттестованный контур для подключения к ГИС

Компании, которые взаимодействуют с государственными информационными системами, обязаны размещать адаптер подключения в аттестованной инфраструктуре. До недавнего времени это означало необходимость самостоятельно строить защищенный контур. Облачный провайдер K2 Cloud запустил готовое решение, которое полностью берет эту задачу на себя. Об этом CNews сообщил представитель провайдера.

Адаптер подключения размещается в инфраструктуре «К2 Облака», которая уже соответствует требованиям приказа ФСТЭК №117. Путь от заявки до получения аттестата занимает около 2 месяцев, а совокупная стоимость владения на горизонте двух лет оказывается на 60% ниже, чем при развертывании собственного контура.

Продукт закрывает три сценария: первичное подключение к ГИС, доработку имеющегося контура и переаттестацию по новым требованиям приказа №117. Для компаний, которые уже работают с государственными системами, это вопрос времени — аттестат имеет ограниченный срок действия, и откладывать переаттестацию рискованно.

В рамках контура доступно подключение к СМЭВ, ЕСИА, РНИС, АИС «Таксомотор», ЕГИСЗ и системе «Электронная путевка». Продукт актуален для финансовых компаний, логистики, медицины, туризма, курьерских служб и других организаций, которые по закону обязаны взаимодействовать с государственными платформами.

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«Компании часто узнают о необходимости переаттестации незадолго до истечения срока. При этом самостоятельное построение защищенного контура — это не только капитальные затраты на оборудование и средства защиты, но и время команды, которая будет этим заниматься. Готовый контур в облаке снимает обе проблемы, так как заказчик получает аттестованную среду без капитальных вложений и без отвлечения внутренних ресурсов», — отметил Максим Завьялов, руководитель практики импортозамещения и локализации K2 Cloud.

Сервис закрывает полный цикл от определения требований и установки средств защиты до помощи с аттестацией, подключения к ГИС и технической поддержки после запуска.

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