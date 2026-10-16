Termidesk представила рекомендации по обеспечению отказоустойчивости в гибридной ИТ-инфраструктуре

Компания «Увеон — облачные технологии» (бренд Termidesk, входит в «Группу Астра») представила рекомендации по организации отказоустойчивой работы корпоративных приложений на географически распределённых площадках. Специалисты компании предлагают объединять собственные ЦОД и инфраструктуру разных облачных провайдеров с помощью механизмов глобальной балансировки нагрузки. Такой подход позволяет снизить зависимость бизнеса от отдельной площадки и организовать автоматическое перенаправление пользовательских подключений при её недоступности.

Для резервирования приложений организация может использовать несколько собственных ЦОД, дополнить локальную инфраструктуру облачными ресурсами или распределить нагрузку между разными облачными провайдерами. При этом площадки могут находиться в разных регионах. Если резервная инфраструктура уже подготовлена, её можно включить в общую схему распределения подключений. В противном случае потребуется развернуть резервные экземпляры приложений и обеспечить доступность необходимых данных.

Однако размещение приложений в нескольких ЦОД само по себе не гарантирует их доступности. При отказе одной из площадок пользовательские подключения могут продолжать поступать на её адреса, даже если резервные ресурсы исправны и готовы к работе. Поэтому необходимо заранее настроить управление трафиком между площадками.

Эту задачу решают в том числе контроллеры доставки приложений (Application Delivery Controller, ADC) с поддержкой глобальной балансировки нагрузки GSLB (Global Server Load Balancing). Они проверяют доступность сервисов в разных ЦОД и направляют новые подключения на работающие площадки. При использовании DNS-балансировки переключение может выполняться автоматически, без изменения привычного адреса приложения для пользователя.

Для объединения площадок необходимо настроить правила распределения подключений, приоритеты ЦОД и проверки доступности приложений. Сами сервисы при этом могут оставаться в собственных дата-центрах или облаках разных провайдеров. Это даёт возможность выстраивать гибридные схемы резервирования без привязки к одному поставщику инфраструктуры.

Для реализации таких сценариев Termidesk предлагает российский контроллер доставки приложений Termidesk Connect. Решение поддерживает географическую балансировку GSLB между собственными ЦОД и облаками разных провайдеров, позволяет учитывать доступность сервисов и заданные приоритеты площадок. Компания может использовать уже развёрнутую инфраструктуру или дополнить её резервной площадкой в облаке, не перенося все приложения к одному поставщику.

«Для обеспечения отказоустойчивости можно использовать разные сочетания собственных ЦОД и облачной инфраструктуры. Если у компании пока нет резервной площадки, необходимо развернуть на ней копии приложений и настроить репликацию данных. После этого географическая балансировка позволит объединить площадки в единую схему распределения трафика и автоматически направлять новые подключения на доступные ресурсы при отказе одного из ЦОД», — Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических альянсов Termidesk.

При организации такой инфраструктуры специалисты Termidesk рекомендуют учитывать четыре условия.

Актуальность данных. Резервная площадка должна располагать данными с допустимым отставанием репликации. Для этого устанавливают целевой показатель RPO (Recovery Point Objective), определяющий максимально допустимую потерю данных при сбое. Если проверки готовности учитывают состояние репликации, GSLB может исключать из распределения подключений площадки, на которых данные не соответствуют установленным требованиям.

Автоматическое переключение. Время восстановления доступности приложений должно укладываться в целевой показатель RTO (Recovery Time Objective). Для этого настраивают проверку состояния сервисов и автоматическое перенаправление новых подключений при отказе основной площадки. Фактическое время переключения зависит от архитектуры приложений, сетевых настроек и кеширования DNS-записей.

Достаточность резервных ресурсов. Резервный ЦОД должен выдерживать всю передаваемую ему нагрузку, включая пиковую. При расчёте учитывают вычислительные мощности, пропускную способность каналов, лицензии и ограничения на число соединений. Географическая балансировка позволяет распределять новые подключения по заданным весам и при необходимости переводить нагрузку между площадками постепенно.

Регулярное тестирование. Сценарии отказа и восстановления необходимо проверять на практике. С помощью механизмов балансировки можно выводить отдельные площадки из распределения трафика, проверять работу резервных ресурсов и затем возвращать их в эксплуатацию. Такие испытания помогают обнаружить проблемы, которые невозможно выявить одной лишь проверкой состояния оборудования.

При этом глобальная балансировка не заменяет резервирование приложений и репликацию данных. Её задача — обеспечить доступ пользователей к работающим сервисам на подготовленных площадках. Поэтому перед настройкой переключения необходимо убедиться, что резервные ЦОД располагают актуальными данными и достаточными ресурсами для приёма дополнительной нагрузки.

В Termidesk отмечают, что при наличии подготовленных резервных площадок повысить отказоустойчивость можно за счёт настройки взаимодействия между ними. Если резервной инфраструктуры пока нет, её можно развернуть на базе облачных ресурсов, а затем включить в общую систему распределения трафика. Это позволяет выбирать архитектуру резервирования с учётом уже имеющихся ресурсов и требований к доступности корпоративных приложений.

До 31 декабря 2026 года Termidesk предлагает географическую балансировку между ЦОД и облаками на базе Termidesk Connect бесплатно.