Платформа анализа рисков QuantSync Risk Analysis совместима с ОС Astra Linux.

Сертификационные испытания подтвердили совместимость QuantSync Risk Analysis с операционной системой Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

QuantSync Risk Analysis — российская платформа для количественной оценки рисков, помогающая риск-менеджерам, финансистам и руководителям принимать математически выверенные решения в условиях неопределенности. Обеспечивает интуитивно-понятное, наглядное создание динамических цифровых двойников финансовой модели компании, без использования сложных табличных моделей. QuantSync Risk Analysis внесен в реестр российского программного обеспечения.

Astra Linux — сертифицированная российская операционная система со встроенными средствами защиты информации, которая используется в ИТ-инфраструктурах любого масштаба для стабильной и безопасной работы, в том числе с конфиденциальной информацией. Ее разработчик «Группа Астра» реализует программу технологического партнерства Ready for Astra, в рамках которой постоянно наращивает пул совместимых продуктов. Это помогает технологическим партнерам убедиться в готовности своих продуктов к работе в импортозамещенной среде, а заказчикам — получать проверенные решения.

«Пользователи QuantSync Risk Analysis — крупные компании и холдинги, которые полностью переходят на отечественную ИТ-инфраструктуру, а не просто заменяют отдельные иностранные решения. Поэтому для нас получение сертификата о совместимости с ОС Astra Linux является логичным продолжением развития платформы и поддержки наших пользователей в процессе их цифровой трансформации» — сказал Алан Цаголти, Генеральный директор ГК «Синкретис».

«Подтвержденная совместимость с Astra Linux — одной из самых распространенных отечественных операционных систем — снимает для заказчика вопрос об операционной системе. При импортозамещении QuantSync Risk Analysis можно рассматривать как альтернативу зарубежным решениям без оговорок. Если платформа уже используется на Windows, ее не нужно закладывать в риски перехода на Astra Linux: готовность к работе в этой среде подтверждена сертификационными испытаниями», — отметил Дмитрий Чубанов, менеджер продукта Astra Linux Desktop «Группы Астра».