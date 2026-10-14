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НЦК ИСУ: ИИ поможет снизить себестоимость разработки в 10 раз к 2030 году

Автономная некоммерческая организация «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») проанализировала практики крупнейших российских корпораций и выявила ключевой тренд в области применения генеративного искусственного интеллекта в ИТ-разработке. Им стал переход от вайб-кодинга (vibe-coding) как индивидуального инструмента сотрудника к созданию корпоративных агентских платформ, которые снизят стоимость разработки в 10 раз в перспективе нескольких лет, и мультиагентных команд. Об этом CNews сообщил представитель НЦК ИСУ.

По мнению корпоративных заказчиков, стратегия простого предоставления сотрудникам доступа к LLM-инструментам не дает ожидаемого эффекта в промышленных масштабах: выдача сотен доступов приводит лишь к росту затрат без значимого прироста эффективности. В отраслевой практике происходит разграничение: вайб-кодинг позиционируется как инструмент непрофессиональной разработки, тогда как «агентская разработка» становится дисциплиной для профессиональных команд, в которой ИИ-агенты выполняют исполнительские функции, а человек отвечает за архитектуру и постановку задач.

Ключевым сдвигом становится использование агентных платформ корпоративного уровня во внутреннем контуре, позволяющих автономно охватить весь процесс разработки — от постановки задачи до поддержки готового решения. Такой подход демонстрирует потенциал существенного снижения себестоимости доработки корпоративных информационных систем. Если ранее на это требовались месяцы, сотни миллионов рублей и большие ИТ-команды, то сегодня развивать системы можно за недели и силами двух-трех высокоуровневых ИТ-специалистов и 25–30 ИИ-агентов. Целевой ориентир корпораций – снижение себестоимости разработки ИТ-решений от 2 до 10 раз к 2030 г.

Меняется и операционная модель ИТ-разработки. На смену традиционным ролям разработчика, аналитика, архитектора и тестировщика приходит фигура «соло-инженера» — специалиста, который проектирует систему, формулирует техническое задание и проверяет качество сгенерированного кода. К концу десятилетия классические роли в разработке могут исчезнуть, а весь ландшафт корпоративных систем будет переведен на агентские платформы вплоть до полного отказа от написания кода вручную.

Трансформация затрагивает не только ИТ-подразделения, но и бизнес. Бизнес-заказчики получают возможность самостоятельно создавать работающие прототипы с помощью вайб-кодинга и приходить в ИТ-команду не просто с техническим заданием, а с полуготовым решением. Это меняет культуру взаимодействия: сотрудников учат «нанимать» цифровых сотрудников, ставить им задачи, контролировать их и объединять в сквозные процессы. Ожидаемый эффект – автоматизация непроизводственных функций с помощью ИИ-агентов с потенциалом роста производительности труда от 15% до 70% в зависимости от функции.

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Однако не все участники рынка видят мгновенный бизнес-эффект. На масштабе крупной компании значимого прироста в time-to-market пока нет. Главное достижение – резкое снижение стоимости экспериментов, что позволяет многократно тестировать гипотезы. Стоимость токенов становится значимой статьей бюджета. Кроме того, остаются барьеры в виде регуляторики и сертификации, а также сложности с переписыванием legacy-систем.

«Корпоративная ИТ-разработка сегодня требует наличия платформы, которая позволяет автоматизировать с помощью ИИ-агентов весь процесс. Несколько инженеров, управляющие агентами, уже переписывают системы, на которые раньше уходили годы и сотни миллионов рублей. При этом ключевым становится не код, а инженерная экспертиза. Мы видим рождение новой роли инженера, управляющего мультиагентной командой. Через несколько лет такие специалисты полностью изменят ландшафт корпоративной разработки», – отметила заместитель генерального директора АНО «НЦК ИСУ» Екатерина Хитрова.

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