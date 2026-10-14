Разделы

Телеком Проводная связь Интернет Интернет-доступ
|

Более 10 тыс. жителей Советского района Нижнего Новгорода получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС сообщила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Нижнем Новгороде. Доступ к сверхбыстрому домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили около 4 тыс. семей, проживающих в многоквартирных домах двух крупных жилых комплексов Советского района города — «Новая Кузнечиха» и «Кузнечиха-Город».

Специалисты МТС расширили зону покрытия своей гигабитной сети в популярных жилых комплексах Советского района Нижнего Новгорода. Новая технология обеспечивает подключение сразу двух сервисов — скоростного интернета и цифрового телевидения — по единому оптическому кабелю. Это дает возможность каждому члену семьи одновременно пользоваться услугами широкополосного интернета даже во время больших сетевых нагрузок: работать удаленно, играть в ресурсоемкие онлайн-игры или смотреть фильмы в 4K на разных устройствах. В гигабитную сеть можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры видеонаблюдения и другие цифровые устройства. Объединение домашнего интернета, телевидения, мобильной связи и онлайн-кинотеатра в единый пакет позволяет семьям экономить на оплате цифровых сервисов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Микрорайон Кузнечиха — один из самых динамично растущих жилых массивов Нижнего Новгорода. Для нас важно, чтобы инфраструктура цифровых сервисов развивалась синхронно с жилищным строительством. Гигабитный интернет сегодня — это базовая потребность, такая же как электричество или вода. Он позволяет нескольким устройствам работать одновременно без задержек: родители могут работать удаленно, дети — учиться онлайн, а вся семья — смотреть контент в высоком качестве. В прошлом году мы подключили ЖК «Цветы», «Зенит» и «Торпедо». Сейчас гигабитный интернет стал доступен и в новых очередях ЖК «Новая Кузнечиха» и «Кузнечиха Город», — отметил врио директора МТС в Нижегородской области Максим Леденцов.

В течение последних лет компания модернизировала около 90% фиксированных сетей в Нижнем Новгороде, переведя их на гигабитные скорости. В 2026 г. МТС продолжает программу модернизации телеком-инфраструктуры в многоквартирных домах по всему городу. Для подключения к сети со скоростью до 1 Гбит/с абонентское оборудование должно поддерживать соответствующую пропускную способность. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС в Нижнем Новгороде.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Частные сети LTE 2026: крупнейшие проекты

В подвале цеха УАЗ нашли тайную майнинг-ферму. Она обошлась заводу в миллион

Зачем HR-аналитика нужна топ-менеджерам — и какой она должна быть

Мошенники притворяются сервисами «Яндекса» на фоне его сбоев

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

«Яндекс Пэй» возвращается к работе после атак на дата-центры

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще