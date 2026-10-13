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«Первый Бит» помог «Тройка РЭД» снизить трудозатраты на ведение учета, объединив системы в единый контур

ИТ-интегратор «Первый Бит» объединил в единый цифровой контур регламентированный учет, казначейство и управленческую отчетность компании «Тройка РЭД», работающей в сфере жилищного строительства. Ядром цифровой экосистемы стали решения «1С:Бухгалтерия Корп» и «БИТ.Финанс». Время подготовки отчетности сократилось с нескольких дней до считанных минут, а трудозатраты на ведение и консолидацию учета снизились на 30%. Об этом CNews сообщил представитель «Первого Бита».

До старта проекта бухгалтерский учет в «Тройка РЭД» велся в семи разрозненных базах «1С:Бухгалтерия». Согласование договоров и заявок на платежи происходило в отдельной системе документооборота без связи с учетными базами, а часть заявок проходила по электронной почте. Управление строительством велось в нетиповом самописном решении, из-за чего руководство не могло оперативно получить достоверные план-фактные отчеты по объектам и затратам – требовалась ручная консолидация из нескольких источников.

Команда проектного офиса NFP компании «Первый Бит» построила для девелопера единую цифровую экосистему на базе решения «1С:Бухгалтерия Корп» и модуля «БИТ.Финанс». Семь исторических баз регламентированного учета объединили в одном целевом решении с нормализацией плана счетов и справочников НСИ. Интеграции присоединили к единому контуру документооборот и управление строительными проектами.

Новую систему создали не путем полного отказа от уже работающих решений, а через сохранение критичных отраслевых процессов «Тройка РЭД» и включение их данных в общую модель учета и финансового управления.

«Мы не стали отказываться от привычных инструментов, а объединили их в новую архитектуру, устранив информационные разрывы», – отметила руководитель группы управления корпоративными финансами компании «Первый Бит» (проектный офис NFP) Ольга Фощан.

Финансовый блок теперь работает в едином платежном календаре с автоматической проверкой бюджетных лимитов. Заявки на платежи проходят сквозной маршрут согласования и попадают в реестры, которые после утверждения автоматически передаются в учетную систему. Это исключило риск неконтролируемых выплат и повысило прозрачность денежных потоков.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Управленческая отчетность теперь формируется в реальном времени. Дашборды и план-фактные отчеты по проектам, объектам и статьям затрат доступны руководству без задержек. Данные о строительных затратах из отраслевой системы автоматически поступают и в бухгалтерский, и в управленческий контур, обеспечивая единство информации.

«До проекта мы тратили много времени на объединение данных из разных систем и все равно не могли быть уверены в результате. Теперь финансовая служба видит полную картину по всем проектам в режиме онлайн, и любой нужный отчет можно сформировать за минуты, что качественно изменило скорость принятия решений», – сказала главный бухгалтер «Тройка РЭД» Наталия Тимощева.

Внедрение выполнено в сжатые сроки – с апреля по сентябрь 2025 г. Созданная система не только навела порядок в учете и финансах, но и заложила фундамент для дальнейшего масштабирования бизнеса девелопера.

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