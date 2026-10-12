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МТС представила новый инструмент для фандрайзинга на базе сервиса «МТС Pay»

ПАО «МТС» сообщает о внедрении функционала по сбору средств на благотворительность в сервис приема платежей «МТС Pay». Теперь бизнес может открыть фандрайзинговый сбор для реализации социальных инициатив, а пользователи – перечислить деньги на благотворительность прямо на платежном экране сервиса. Первые благотворительные транзакции с помощью «МТС Pay» были проведены на помощь детям из социальных учреждений в пяти регионах страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инициатива на базе «МТС Pay» дополняет линейку технологичных решений МТС, направленных на развитие ежедневной благотворительности. «МТС Pay» – сервис для оплаты покупок в Интернете у эквайринговых партнеров, который поддерживает платежи с карт российских банков, со счета мобильного номера, через СБП или Sberpay. В частности, «МТС Pay» доступен для оплаты сервисов МТС, включая платформы «Кион», «Юрент» и интернет-магазин МТС. Пожертвовать средства НКО можно на сайте МТС и в приложении «Мой МТС», а в дальнейшем – и у партнеров сервиса «МТС Pay». При выборе этого способа автоматически откроется экран с опцией «Сбор средств». В свободном поле можно ввести желаемую сумму на благотворительность и нажать кнопку «Отправить помощь». После этого средства направляются в фонд-организатор сбора, а клиент перенаправляется обратно на экран оплаты. Пожертвование оформляется как отдельная транзакция и не включается в общую сумму покупки.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Первым партнером фандрайзинговой платформы «МТС Pay» стал благотворительный фонд «Система». МТС планирует расширение пула некоммерческих организаций, которые могут воспользоваться площадкой благотворительного фандрайзинга на базе «МТС Pay» – возможность партнерства открыта для проверенных НКО с разной специализацией в различных регионах страны независимо от масштаба.

«Мы хотим, чтобы помогать было так же просто, как оплачивать покупки. Именно поэтому мы встроили возможность пожертвований в привычный сценарий оплаты в «МТС Pay». Теперь, совершая платёж, пользователь может буквально в пару кликов поддержать социальный проект – без дополнительных шагов и отвлечений. Первые несколько сотен транзакций в пользу фонда "Система“ показывают, что людям важно иметь удобный и прозрачный инструмент ежедневной благотворительности. Для нас это подтверждение, что мы движемся в правильном направлении: технологии должны служить не только удобству, но и добру», – сказал бизнес-лидер стрима «МТС Pay» Алексей Калина.

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