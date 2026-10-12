«АРМО-Системы» и «Рувер»: новое партнерство по камерам видеонаблюдения из России

«АРМО-Системы» стала официальным дистрибьютором оборудования российского бренда «Рувер». В Краснодаре команда компании разрабатывает и выпускает оборудование и решения для IP-систем видеонаблюдения объектов критической и транспортной инфраструктуры, промышленности и др. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

В рамках партнерского соглашения «АРМО-Системы» будет поставлять IP-камеры «Рувер» различных вариантов исполнения под самые разные потребности клиентов и проектные задачи. Статус подтвержденного российского производителя радиоэлектроники и внесение оборудования в реестр Минпромторга России обеспечивают полное соответствие «Рувер» требованиям регуляторов и высокое качество продукции.

«Рувер» – российский производитель камер видеонаблюдения и программного обеспечения, история которого началась в 2015 г. с НИЦ «Технологии». За это время компания создала собственное производство, расширила линейку продукции и сегодня предлагает не только камеры. Доля локализации производства составляет порядка 75%, а объем выпускаемой продукции превышает 50 тыс. единиц в год. Благодаря тому, что разработка, сборка, производственные линии и инженерное бюро сосредоточены в Краснодаре, достигается независимость от иностранных поставщиков. По данным на осень 2026 г., камеры «Рувер» и другое оборудование бренда используется более чем на 10 тыс. объектов в России и странах СНГ.

Линейка камер «Рувер» включает модели с разрешением от 2 до 8 МП различных форм-факторов, в том числе купольные, поворотные, цилиндрические стандартного размера и в компактном исполнении. Выбор не ограничен готовыми устройствами: используя конфигуратор камер проектного назначения на официальном сайте «Рувер» можно расширить их функционал под определенные задачи с помощью широкого спектра опций. Доступны антикоррозийное покрытие, арктическое исполнение, взрывозащита, навигационный модуль ГЛОНАСС, покраска корпуса и т.д. При реализации нетиповых проектов возможна разработка индивидуальных технических решений.

Защита IP-камер от взлома – обязательное условие для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Совместно с технологическими партнерами «Рувер» было разработано первое на рынке России решение, отвечающее этим требованиям по киберзащите сетевых камер фото- и видеофиксации. Специальная линейка кибербезопасных камер «Рувер» соответствует ФЗ-187, ФЗ-149, а также стандартам ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 57144-2016. Устройства защищены от взлома, тем самым исключается несанкционированный доступ к информационным системам видеонаблюдения, которые функционируют согласно реестру КИИ.

Для построения систем видеонаблюдения «Рувер» предлагает камеры, видеосерверы и др. Выпускаемая продукция сертифицирована и внесена в реестр Минпромторга России. Более 50 позиций включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП России № 1875). Наряду с этим, камеры «Рувер» могут использоваться объектах транспортной инфраструктуры, поскольку имеют сертификат соответствия ПП РФ № 969.

Сетевые камеры «Рувер» можно приобрести в компании «АРМО-Системы».