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Selectel планирует увеличить инвестиции в экосистему продуктов для ИИ-проектов до 25 млрд руб. до 2031 года

Олег Любимов, генеральный директор Selectel, рассказал об обновлении планов компании по наращиванию инвестиций в экосистему продуктов для задач в сфере искусственного интеллекта. Объем инвестиций провайдера в решения для запуска и развития ИИ-проектов до 2031 г. составит 25 млрд руб. Компания увеличивает объем инвестиций на фоне роста рынка ИИ и спроса бизнеса на инфраструктуру и готовые платформенные решения для работы с ИИ. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

«В 2025 г. мы анонсировали планы по инвестициям в экосистему продуктов для ИИ в размере 10 млрд руб. В течение всего года спрос со стороны крупного бизнеса и МСБ на вычислительные мощности и ИИ-платформу непрерывно увеличивается. Так, выручка от GPU в облаке за девять месяцев 2026 г. выросла в 2,6 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За это время мы уже инвестировали более 3 млрд руб. в развитие инфраструктуры и закупку оборудования для ИИ-нагрузок, а также R&D. Мы видим высокий потенциал рынка ИИ и устойчивый рост потребностей бизнеса в специализированной инфраструктуре и готовых сервисах для ИИ-задач. Поэтому планируем увеличить инвестиции в развитие этих направлений бизнеса до 25 млрд руб. до 2031 г.», — сказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

По данным аналитиков Apple Hills Digital, в 2025 г. рынок серверов с GPU в публичном облаке вырос на 68,7%, до 8,2 млрд руб. При этом заказчики все чаще рассматривают не отдельные вычислительные мощности, а готовую среду для разработки и эксплуатации ИИ-решений: в зависимости от сценария развития рынка сегмент ИИ/ML-платформ будет расти на 22-34% в год в 2026-2030 гг.

Selectel анонсировал масштабное обновление ИИ-платформы. Развитие этого решения является одной из ключевых составляющих инвестиционной программы компании до 2031 г. Теперь решение охватывает основные сценарии инференса для бизнеса.

Что входит в экосистему продуктов для ИИ-проектов

ИИ-инфраструктура — графические ускорители (GPU, необходимый элемент для работы с ML-моделями) в выделенных и облачных серверах, а также в Kubernetes.

Token Factory — сервис, который позволит получить доступ к популярным open-weight моделям, развернутым на инфраструктуре Selectel и доступным через единый стандартный API.

Dedicated Inference — решение, которое позволяет развернуть модель из каталога в облаке Selectel.

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Custom Inference — решение для запуска произвольных моделей, в том числе своей разработки.

ИИ-маркетплейс — заранее подготовленная инфраструктура с программным обеспечением на базе открытого исходного кода для глубокой аналитики и автоматизации обработки данных.

ИИ-роутер — единое окно доступа к более чем 400 ведущим зарубежным языковым моделям, включая проприетарные, через единый АРІ.

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Сервисы для хранения данных, необходимых для работы с ИИ — файловое хранилище, Container Registry, S3, базы данных и платформы обработки данных.

Такой набор решений закрывает все потребности клиентов в ИТ-инфраструктуре для ИИ- и ML-задач и позволяет бизнесу фокусироваться на развитии конечных продуктов, сокращая сроки запуска проектов и расходы на эксплуатацию.

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