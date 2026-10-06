Умный дом Eltex представил линейку устройств на базе Matter over Thread

Умный дом Eltex представил собственную линейку устройств на базе Matter over Thread. Основу линейки составили хаб SH-131 и шесть устройств для контроля климата, безопасности и автоматизации бытовых сценариев. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Matter over Thread сочетает универсальный стандарт Matter с энергоэффективной беспроводной сетью Thread. Технология подходит для датчиков и других устройств с автономным питанием: обеспечивает быстрый отклик и длительный срок службы от батарейки.

В линейку Matter over Thread входят датчик открытия дверей и окон ST-MCT, беспроводной выключатель ST-SBR, датчик дыма ST-SMK, датчик температуры и влажности ST-AIR-HT01, датчик движения и освещенности ST-PIR и датчик протечки ST-WLK. С их помощью можно контролировать климат и безопасность дома и запускать сценарии, в том числе для управления освещением.

Центром системы выступает хаб SH‑131. Он поддерживает Matter over Thread, Matter over Wi‑Fi, Zigbee и Wi‑Fi-устройства Eltex и объединяет их в приложении Eltex Home. К хабу можно подключить до 80 устройств – по 20 для каждой технологии. Встроенный ИК-пульт позволяет управлять бытовой техникой с инфракрасным управлением – например, кондиционерами, телевизорами и ТВ-приставками.

В линейке также представлен SH-131 PRO – хаб с поддержкой тех же технологий подключения, встроенным ИК-пультом и возможностью локального управления умным домом.

«Для нас было важно выпустить не отдельное устройство с поддержкой нового стандарта, а полноценную линейку для основных бытовых задач. Пользователь может начать с одной задачи и постепенно добавлять новые устройства и сценарии. Matter over Thread позволяет сделать такую систему энергоэффективной, быстрой и открытой для дальнейшего развития», – отметил Александр Осокин, менеджер по продукту направления «Умный дом Eltex».

Разработка ПО и производство оборудования Eltex сосредоточены в Новосибирске. Линейка Matter over Thread уже представлена в каталоге на сайте бренда и на российских маркетплейсах.