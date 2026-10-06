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Совместимость Multidirectory и Termit обеспечит управление доступом к виртуальным рабочим местам

Российские компании «Мультифактор» и Orion soft протестировали и подтвердили технологическую совместимость своих решений — службы каталогов Multidirectory и платформы терминального доступа и VDI Termit. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Тестирование показало, что решения полностью совместимы. Компании, которые используют Termit для удаленного доступа к рабочим столам и приложениям, могут подключить Multidirectory как единую службу управления пользователями. Нет необходимости дополнительно настраивать отдельные учетные записи — все сотрудники будут работать под теми же логинами и паролями, что и в корпоративной сети, а права доступа будут применяться автоматически.

По итогам испытаний был подписан сертификат совместимости, который официально закрепляет результаты тестирования и подтверждает готовность решений к совместному использованию в инфраструктуре заказчиков.

Multidirectory — российская служба каталогов с ядром собственной разработки для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решение имеет настройки сетевых политик безопасности, поддержку двухфакторной аутентификации и другие полезные функции для управления ИТ-инфраструктурой. В реестре российского ПО под № 28333.

Termit — российская платформа виртуализации рабочих столов (VDI) и приложений, которая помогает организовать удаленный доступ сотрудников к корпоративным ресурсам и повысить безопасность при работе с данными. Решение разработано с учетом требований импортозамещения и ориентировано на обеспечение безопасности и удобства работы в государственных учреждениях и крупных предприятиях.

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«Совместимость Multidirectory и Termit позволяет компаниям создать единую, предсказуемую и безопасную инфраструктуру. Теперь заказчики могут использовать Multidirectory как единую службу каталогов для управления доступом, сохраняя возможность централизованной аутентификации, синхронизации учетных записей и разграничения прав в соответствии с ролевой моделью Termit. Это упрощает архитектуру и снижает операционные затраты», — сказал Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory, компания «Мультифактор».

«Интеграция Termit с Multidirectory позволяет заказчикам использовать единую инфраструктуру управления доступом и не зависеть от зарубежных решений. Это особенно востребовано в проектах импортозамещения, где требуется полный переход на отечественные продукты без потери функциональности», — сказала Ирина Кальчева, альянс-менеджер Orion soft.

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