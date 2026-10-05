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Efsol запустила калькулятор стоимости простоя для розничных сетей

Компания Efsol разработала онлайн-калькулятор, который позволяет розничным компаниям оценить финансовые последствия сбоя ИТ-систем и экономический эффект от внедрения отказоустойчивого решения. Инструмент предназначен для оценки потерь при остановке «1С:Розницы», касс, склада, сервисов ОФД, ЕГАИС и «Честного знака», а также обмена с маркетплейсами. Об этом CNews сообщили представители Efsol.

Калькулятор переводит технический простой в бизнес-показатели: упущенную выручку, прямой и расширенный ущерб, потенциальный предотвращённый ущерб за год, срок окупаемости проекта отказоустойчивости и ROI первого года.

Для расчета пользователь задает масштаб и длительность сбоя, параметры продаж, персонала и расходов, разовые потери, репутационный эффект, а также параметры проекта отказоустойчивости. Можно использовать типовой профиль розничной сети или заменить исходные значения фактическими показателями компании.

В расчете отдельно учитываются потери офлайн- и онлайн-каналов. Упущенная офлайн-выручка определяется с учётом масштаба и длительности сбоя, средней выручки и доли продаж, которую можно восстановить после возобновления работы. Для онлайн-канала учитывается доля заказов, которые не будут восстановлены после сбоя.

Прямой ущерб складывается из недополученной валовой прибыли, стоимости простоя сотрудников, постоянных расходов во время инцидента и дополнительных потерь, связанных с ИТ, штрафами или товаром. Расширенная оценка дополнительно позволяет учитывать репутационный эффект.

«При обсуждении отказоустойчивости ИТ-служба и бизнес часто используют разные показатели. Для ИТ это доступность сервисов, резервирование и время восстановления, а для собственника или финансового директора — возможные потери, инвестиции и срок их окупаемости. Калькулятор позволяет перевести последствия простоя ключевых систем в денежные показатели и сопоставить их со стоимостью мер по повышению отказоустойчивости», — сказал Андрей Огрызков, руководитель отдела Efsol.

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Инструмент можно использовать на этапе планирования модернизации ИТ-инфраструктуры. Полученную оценку ущерба можно сопоставить со стоимостью отказоустойчивого решения, ожидаемым количеством инцидентов и долей потерь, которую такое решение позволит предотвратить. На этой основе калькулятор определяет потенциальный предотвращённый ущерб, срок окупаемости и ROI первого года.

Результаты расчета также можно использовать совместно с ИТ-директором для оценки того, какие участки ИТ-контура — «1С», кассы, склад, ОФД, ЕГАИС, «Честный знак» или обмен с маркетплейсами — вносят наибольший вклад в риск простоя.

Расчет носит оценочный характер. Для повышения его точности Efsol рекомендует использовать фактические показатели выручки, часов продаж, маржинальности, численности персонала и операционных расходов по данным «», BI-систем, ОФД и других корпоративных источников.

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