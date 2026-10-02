Softline Venture Partners в партнерстве с «Иннопрактикой» представила DealMap — карту сделок российского инвестиционного рынка

Softline Venture Partners в партнерстве с «Иннопрактикой» представила карту сделок DealMap, которая объединяет 274 участника российского инвестиционного рынка. Карта отражает весь процесс — от поиска капитала до комплексной оценки объекта инвестирования и проведения сделок по слиянию и поглощению. Об этом CNews сообщили представители Softline Venture Partners.

Если карта активных венчурных фондов (VC Map) в первую очередь отвечала на вопрос, где стартапу найти финансирование, то DealMap охватывает инфраструктуру инвестиционной сделки в целом. Из 274 участников карты инвесторы составляют 119, или 43% базы. Помимо них, в DealMap представлены финансовые консультанты, юристы, аудиторы, оценщики, специалисты по технологической проверке, акселераторы и другие участники инвестиционного рынка.

Инвестиционный блок DealMap включает 31 венчурный фонд, 25 государственных фондов и институтов развития, 19 фондов прямых инвестиций, а также корпоративные фонды, венчурные студии, краудинвестинговые платформы, бизнес-ангелов и синдикаты.

Отдельным объектом DealMap стала сама сделка: в базе собрано 423 сделки с информацией об участниках и ключевых параметрах. Отраслевая структура сделок на карте также выходит за пределы технологического сектора. Среди 124 сделок 2025-2026 гг., по которым указан продавец или приобретаемая доля, на ИТ и программное обеспечение приходится 20 сделок, или 16% от их числа. Среди других крупных направлений - промышленное производство, розничная торговля, товары повседневного спроса, финансовый сектор и медицина.

На платформе также собраны рыночная статистика, информация о стадиях инвестирования и этапах сделки, профильные мероприятия и полезные ресурсы. Компании могут использовать DealMap для поиска инвесторов и подготовки к привлечению капитала, инвесторы - для анализа рынка, поиска проектов, партнеров и специалистов для сопровождения сделок. DealMap — некоммерческий проект: все разделы платформы доступны бесплатно после регистрации.

«Еще несколько лет назад основным запросом стартапов был поиск венчурного финансирования. Сегодня рынок устроен сложнее: компаниям важно понимать не только, где привлечь капитал, но и кто может стать стратегическим партнером или покупателем, а также к кому обратиться для оценки актива и сопровождения сделки. Именно эту структуру рынка мы хотели отразить в Карте сделок DealMap», — сказала Елена Волотовская, руководитель фонда Softline Venture Partners.