Интегратор «Первый Бит» завершил проект по автоматизации управленческого и финансового учета для «ДВ Невада». Об этом CNews сообщил представитель интегратора. Внедрение системы на основе «БИТ.Финанс.Холдинг» позволило сети, объединяющей более 350 магазинов в девяти городах Дальнего Востока, сократить время подготовки отчетности по торговым точкам на 60% и снизить трудозатраты персонала на 10%.

Стратегия активной экспансии требовала от ритейлера принципиально иного подхода к управлению финансами. До старта проекта планирование велось фрагментарно в Excel, базы планов и фактов существовали отдельно друг от друга, а методология рождалась ситуативно, в процессе ручного сведения отчетов. Это делало процесс долгим, непрозрачным и ресурсоемким, что вступало в противоречие с темпами роста бизнеса.

Перед специалистами хабаровского офиса интегратора «Первый Бит» стояла задача не просто установить программное обеспечение, а в сжатые сроки создать кастомизированную систему, полностью повторяющую уникальные бизнес-процессы розничной сети. Решение построено на базе «БИТ.Финанс.Холдинг» и интегрировано с учетным хранилищем заказчика.

Ключевой инновацией стала глубокая детализация операционного планирования. Система позволяет управлять эффективностью на уровне конкретного магазина, товарной группы и промо-активности, автоматически перераспределяя затраты между функциональными бюджетами при изменении любого драйвера – от объема продаж до фактора сезонности.

Особую ценность для бизнеса представляет автоматизированный расчет LFL-показателей (метод честного сравнения эффективности магазинов). Система исключает из анализа новые, закрытые или реконструированные торговые точки, позволяя финансовым менеджерам видеть органическую динамику сети, очищенную от эффектов расширения. Это напрямую влияет на точность прогнозирования выручки и операционных затрат.

«Специфика проекта заключалась в необходимости совместить сложную розничную методологию с производительной и одновременно гибкой архитектурой. Мы реализовали адаптивный механизм прогнозирования: фактические данные закрытого периода блокируются, а на них накладывается скорректированный план оставшихся месяцев. Это позволило перейти от статичного годового плана к живому инструменту управления бизнесом и более оперативному принятию решений в подразделениях компании», – сказала руководитель проектного департамента компании «Первый Бит» (офис в Хабаровске) Елена Серова.

Реализован и сквозной процесс согласования бюджетов. Маршруты утверждения лимитов соответствуют матрице персональной ответственности, а любые корректировки запускают механизм пересогласования. Все это работает в контуре, который заказчик может развивать самостоятельно, не отвлекая ресурсы ИТ-подразделения.

«БИТ.Финанс» оказался именно тем решением, где простота не ограничивает возможности: на его базе мы выстроили гибкую и мощную систему бюджетирования с быстрыми отчетами и прозрачным план-факт контролем. Ключевым фактором успеха стала команда. Экспертиза дальневосточного отделения Первого Бита, вовлеченность бизнеса и поддержка руководства позволили создать инструмент, который финансовая служба действительно может развивать сама», – отметила менеджер проектов отдела проектной поддержки «ДВ Невада» Светлана Белова.

«ДВ Невада» получила единую среду поддержки принятия решений. В результате административные расходы сократились, трудозатраты в финансовых подразделениях уменьшились на 10%, а скорость получения управленческой отчетности, детализированной до торговых точек, выросла на 60%.