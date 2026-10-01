«МТС Линк» запустил «Почту» и «Календарь»

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, представила новые сервисы: «Почту» и «Календарь». За счет выхода в сегмент офисных решений «МТС Линк» планирует увеличить долю на российском рынке бизнес-коммуникаций и продуктивности. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

«Почта» и «Календарь» дополнили единую среду унифицированных коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», куда также входят корпоративный мессенджер, сервисы для видеоконференцсвязи и проведения вебинаров, онлайн-доски, таск-трекер, конструкторы курсов и форм, онлайн-редактор документов и облачное хранилище.

Разработчик рассчитывает, что новые инструменты помогут российским компаниям заменить иностранные решения, уйти от зоопарка разрозненных сервисов и создать безопасное цифровое рабочее пространство.

«Почта» и «Календарь» доступны в виде отдельных вкладок в едином приложении «МТС Линк»; интерфейс настроен так, чтобы переход между сервисами платформы был максимально бесшовным.

«Новые продукты, которые мы запустили в 2026 г. — «Диск», «Документы», а теперь «Почта» и «Календарь» — позволили нам выйти за рамки привычных для нас унифицированных коммуникаций в сегмент офисного программного обеспечения. Мы предоставляем клиентам не просто набор сервисов, а единое рабочее пространство, которое помогает сокращать рутину и получать максимум от совместной работы с коллегами. Важнейший элемент этого пространства — ИИ-ассистент. Сегодня его контекст объединяет встречи, чаты и базы знаний компании; в перспективе он сможет также погрузиться в корпоративные документы и электронные письма. Это позволит ему брать на себя еще больше повседневных задач и вносить реальный вклад в принятие обоснованных управленческих решений», — сказал директор по продукту «МТС Линк» Сергей Тарасенко.

В «Почте» от «МТС Линк» доступны все возможности, привычные пользователям популярных почтовых клиентов, в том числе отложенная отправка, поиск, папки и цепочки писем. Для безопасности переписки используются современные протоколы защиты и шифрование данных. В планах — интеграция с Почтой ИИ-ассистента «МТС Линк». Он сможет переводить письма на иностранные языки, составлять резюме писем (как отдельных, так и цепочек), а также помогать с написанием ответов.

Календарь от «МТС Линк» также поддерживает все распространенные пользовательские сценарии. В нем можно назначать встречи коллегам и бронировать переговорные комнаты, при этом сервис уведомит пользователя, если время уже занято. Онлайн-встречу в «МТС Линк» можно привязать к новому событию в календаре одним кликом: не нужно дополнительно настраивать интеграцию, как при применении сторонних решений, таких как Microsoft Outlook или «Яндекс Календарь». Руководители могут делегировать управление календарем ассистенту, не предоставляя прямого доступа к своему аккаунту.