ПАО «Софтлайн» объявляет о планируемых выпусках облигаций объемом не менее трех млрд рублей

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, сообщает о планах по размещению выпусков биржевых облигаций с фиксированным купоном серии 002Р-03 и с переменным купоном серии 002Р-04 общим объемом не менее 3 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Ключевые параметры выпуска облигаций серии 002Р-03

Срок обращения: ~3,2 года (1 161 день).

Тип купона: фиксированный на весь срок обращения облигаций.

Купонный период: 1–38 купонные периоды 30 дней, 39 купонный период 21 день.

Ориентир по ставке купона: не выше 18,50% годовых (доходность не выше 20,15% годовых).

Ключевые параметры выпуска облигаций серии 002Р-04

Срок обращения: ~3,2 года (1 161 день).

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред.

Купонный период: 1–38 купонные периоды 30 дней, 39 купонный период 21 день.

Ориентир по спреду к ключевой ставке: не выше 450 б.п.

Планируется включение выпусков в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Для бумаг, включенных в Перечень, предоставляются налоговые льготы для инвесторов в случае владения облигациями непрерывно не менее 1 года.

Принять участие в размещениях можно будет через большинство ведущих российских брокеров. Агентом по размещению и организатором размещения облигаций выступает Газпромбанк. Предварительная дата сбора книги заявок по обоим выпускам – 13 октября 2026 г. с 11:00 до 15:00 МСК. Предварительная дата размещения обоих выпусков – 16 октября 2026 г.

Ранее, в марте 2026 г, ПАО «Софтлайн» объявило о получении кредитного рейтинга А-(RU) от независимого рейтингового агентства АКРА. Присвоенный высокий кредитный рейтинг ПАО «Софтлайн», по оценке Агентства, обусловлен сильным операционным профилем холдинга. Вторым важным фактором присвоения высокого кредитного рейтинга компании, согласно комментариям АКРА, является средний финансовый профиль ПАО «Софтлайн».

Кроме того, в мае 2026 г. рейтинговое агентство Эксперт РА повысило кредитный рейтинг ПАО «Софтлайн» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Согласно комментариям Агентства, повышение кредитного рейтинга отражает устойчивое развитие бизнеса ПАО «Софтлайн», рост масштабов деятельности и улучшение финансовых показателей на фоне последовательной трансформации бизнес-модели.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»: «Мы выходим на рынок облигаций, опираясь на успешный опыт предыдущих размещений и погашений. В этом году компания получила два кредитных рейтинга категории «А», что является очередным подтверждением сильного финансового положения компании. Результаты первого полугодия 2026 года также подтверждают рост бизнеса и повышение его операционной эффективности: оборот увеличился на 15%, а скорректированная EBITDA — на 27% год к году. Этому способствовала оптимизация затрат, в том числе за счет внедрения ИИ и повышения эффективности разработки. При этом мы сохраняем консервативный подход к управлению долгом и по итогам 2026 года ожидаем соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA на уровне не более 2,0х. Структура новых выпусков позволит нам гибко управлять стоимостью обслуживания долга, а инвесторам — выбрать инструмент, соответствующий их инвестиционной стратегии. Привлеченные средства планируем направить на рефинансирование текущих долговых обязательств и оптимизацию структуры долга, в том числе увеличение доли долгосрочного финансирования. Это позволит снизить нагрузку на ликвидность в краткосрочной перспективе и усилить финансовую устойчивость компании».