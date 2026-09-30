«Код Безопасности» выводит на рынок Secret Net EDR 1.3 с рейтингом доверия устройств

Компания «Код Безопасности», российский разработчик сертифицированных средств защиты информации, объявляет о выводе на рынок нового продукта – Secret Net EDR версии 1.3. Это система класса Endpoint Detection and Response, предназначенная для обнаружения атак на конечных точках и оперативного реагирования на инциденты информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности».

Развитие решения ведется в соответствии с утвержденной дорожной картой, ближайшие этапы которой предусматривают расширение функционала в области поведенческого анализа и корреляции событий.

Secret Net EDR 1.3 обеспечивает непрерывный мониторинг активностей на рабочих станциях и серверах, используя комбинированный подход к выявлению угроз. Продукт включает: поиск руткитов; YARA-сканирование файловой системы; контроль безопасной конфигурации узлов; сигнатурный анализ сетевого трафика для обнаружения подозрительной активности; настройку автоматических реакций при обнаружении аномалий или вредоносных действий.

«Одна из ключевых особенностей новой версии – механизм рейтинга доверия компьютера, – сказал коммерческий директор компании «Код Безопасности» Дмитрий Шатсков. – Система на основании результатов сигнатурного анализа, сканирования YARA-правилами и поиска скрытых объектов присваивает каждому устройству один из трех статусов: «Доверенный», «Приемлемый» или «Недоверенный». Изменение рейтинга фиксируется в операционном журнале, что дает службе безопасности прозрачную картину состояния всех конечных точек в любой момент времени. Этот рейтинг может использоваться как индикатор для принятия решений о доступе к корпоративным ресурсам».

Кроме того, Secret Net EDR 1.3 уже на старте поддерживает сценарий совместной работы с решением «Континент ZTN Клиент» для удаленного доступа. При подключении пользователя к корпоративной сети сервер доступа может запросить у EDR-агента проведение комплексной проверки устройства; на основании полученных результатов формируется решение о предоставлении или блокировке доступа.

В планах развития – углубление этой интеграции, а также реализация локального коррелятора, расширенного поиска (Investigation) и получение сертификата ФСТЭК России в версии 1.4, выход которой намечен на первый квартал 2027 г.