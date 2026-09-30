«Киберпротект» запускает «Кибер Бэкап Старт» — решение для защиты данных частных пользователей и микробизнеса

Компания «Киберпротект» объявила о запуске нового продукта — «Кибер Бэкапа Старт», решения для резервного копирования и восстановления данных, ориентированного на индивидуальных пользователей, предпринимателей и владельцев микробизнеса.

Ранее компания предлагала два отдельных продукта для защиты данных в этом сегменте — «Кибер Бэкап Персональный» для домашних пользователей и «Кибер Бэкап Малый бизнес» для небольших организаций. «Кибер Бэкап Старт» объединил лучшие функции этих решений и заменяет их в продуктовой линейке «Киберпротекта».

Новый продукт «Кибер Бэкап Старт» — решение для резервного копирования данных, приложений и всей системы на компьютере или сервере с ОС Windows с возможностью хранения резервных копий локально или в облаке. Удобный интерфейс позволит в пару кликов настроить план резервного копирования. В случае потери данных, пользователю легко восстановить как отдельные файлы, так и систему целиком. При хранении резервных копий в облаке восстановить данные можно из любой точки мира.

«Кибер Бэкапа Старт» предоставляет широкие возможности как для резервного копирования данных, так и для решения других задач, среди ключевых возможностей:

Универсальное резервное копирование данных на ОС Windows. Пользователь может защищать отдельные файлы, папки или операционную систему целиком. Решение позволяет восстановить работоспособность компьютера или сервера, в том числе в ситуациях, когда система не загружается.

Гибридное хранение. Копии данных могут сохраняться на внешние USB-накопители, флеш-карты, сетевые хранилища (NAS), а также в защищенное «Кибер Облако» с доступом к файлам через браузер из любой точки мира.

Быстрое восстановление. В случае потери данных «Кибер Бэкап Старт» позволяет восстановить как отдельные файлы, так и всю систему — в том числе на новый компьютер, даже если операционная система не загружается.

Дополнительные инструменты. Клонирование дисков, перенос системы на другой компьютер, перемещение редко используемых файлов в облачный архив и автоматическая проверка целостности резервных копий.

Защита мобильных устройств. С каждой лицензией «Кибер Бэкапа Старт» пользователь получает доступ к мобильному приложению «Кибер Бэкап Мобильный» для защиты данных на устройствах под управлением ОС Android.

Пользователи приложения могут выбрать из двух вариантов лицензирования под свой сценарий использования. «Стандартная» редакция предназначена для домашних и рабочих компьютеров, а «Расширенная» — для рабочих станций и серверов под управлением ОС Windows.

Важное обновление релиза — возможность делать резервные копии данных мобильного телефона на ПК. Теперь с помощью «Кибер Бэкапа Мобильного» пользователи могут создавать резервные копии смартфонов напрямую на компьютер. Синхронизация происходит по Wi-Fi, без проводов: достаточно отсканировать QR-код на экране ПК, и устройства начинают обмен данными. «Кибер Бэкап Мобильный» также ищет дубликаты файлов, медиа (фото-видео) и предлагает их к удалению — это новая возможность мобильного приложения.

Помимо этого, «Кибер Облако» получило новую функцию обмена данными — теперь пользователи могут делиться не только отдельными файлами и папками, но и целыми резервными копиями. Доступ предоставляется по ссылке, которую можно отправить в мессенджере или по почте. Ключевое преимущество — получателю не требуется аккаунт в сервисах: достаточно перейти по ссылке, чтобы получить доступ к нужным данным. Функция закрывает сразу несколько сценариев — от быстрой передачи отчета коллеге до обмена фотоархивом.

«Кибер Бэкап Старт» — это закономерное развитие нашей продуктовой линейки. Мы объединили лучшие функции «Кибер Бэкапа Персонального» и «Кибер Бэкапа Малый бизнес» в единое универсальное решение, которое закрывает потребности как домашних пользователей, так и небольших компаний. Такой подход позволяет нам предложить рынку более простой и понятный продукт с гибкой ценовой моделью, адаптированной под различные сценарии использования», — сказала Олеся Симановская, руководитель направления по развитию онлайн сервисов и персональных продуктов компании «Киберпротект».