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Merlion стал сервисным партнером разработчика инфраструктурного ПО «Базис»

Merlion, российский ИТ-дистрибьютор, получил статус сервисного партнера компании «Базис», ведущего российского разработчика ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой. Это новый этап в сотрудничестве компаний – официальным дистрибьютором вендора Merlion стал три года назад, в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Новый статус позволит дистрибьютору оказывать первую и вторую линии технической поддержки, проводить пилотные проекты и в сотрудничестве с системными интеграторами внедрять решения разработчика в ИТ-парки организаций любого масштаба.

Сервисное партнерство позволит подразделению проектной дистрибуции Merlion дополнить поставку программных продуктов «Базиса» услугами по их тестированию, внедрению и последующему сопровождению в периметре заказчиков.

На первом этапе в сервисный контур дистрибьютора войдет платформа серверной виртуализации Basis Dynamix Standard и решение для организации виртуальных рабочих мест Basis Workplace. Специалисты Merlion переняли практический опыт сервисной команды вендора, прошли обучение по данным продуктам, включая изучение их архитектуры и функциональности, установку и настройку, диагностику типовых проблем, а также работу с обращениями пользователей. Сертифицированные специалисты Merlion имеют доступ к инструментам и базам знаний Basis и могут самостоятельно регистрировать и классифицировать запросы заказчиков, проводить диагностику и устранять инциденты. Вопросы, требующие углубленной продуктовой экспертизы, будут передаваться на третью линию поддержки непосредственно в «Базис». К их решению смогут подключаться профильные инженеры и продуктовые команды разработчика.

Сервисное направление развивается в контуре технического центра Merlion, где работают 90 инженеров, а собственная демонстрационная лаборатория включает более 60 программных стендов. Возможности лаборатории позволяют тестировать отдельные продукты и мультивендорные комплексы, оценивать их совместимость и производительность, а также проводить пилотные проекты как на площадке Merlion, так и в инфраструктуре заказчика.

Переход на новый этап сотрудничества формирует единый маршрут сопровождения продуктов «Базиса». Заказчики смогут обращаться к команде Merlion на всех основных этапах внедрения и сопровождения проекта. «Базис» при этом сохраняет контроль качества, обеспечивает методологическую поддержку и предоставляет партнеру доступ к актуальным продуктовым знаниям.

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«Сервисное партнерство стало новым этапом нашего многолетнего сотрудничества с Merlion. По мере роста числа и масштаба проектов заказчикам требуется не только надежная технологическая платформа, но и доступ к квалифицированным специалистам на всех этапах ее эксплуатации. Объединение инженерных ресурсов дистрибьютора и продуктовой экспертизы «Базиса» позволит расширить возможности сопровождения наших решений и сохранить единые требования к качеству сервиса», – отметил заместитель генерального директора по внедрению и эксплуатации «Базиса» Денис Романов.

Вигель Антонов, директор технического центра Merlion: «Сегодня Merlion не просто поставляет российское ПО. Мы предоставляем заказчикам качественное внедрение и поддержку, масштабируя экспертизу разработчика. Это особенно актуально для инфраструктурных решений, от которых зависит стабильность ключевых ИТ-систем. Статус сервисного партнера «Базиса» гарантирует заказчикам снижение рисков проектов и ответственность нашей команды за практический результат».

В техническом центре Merlion можно получить консультацию и записаться на индивидуальную демонстрацию решений: Basis Dynamix Standard – платформа серверной виртуализации; Basis Workplace – система для создания и управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов.

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