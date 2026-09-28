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«Киберпротект» представил обновление «Кибер Файлов», системы для безопасного обмена файлами и синхронизации данных

Обновление «Кибер Файлов» 10.3 сфокусировано на повышении прозрачности и управляемости ИТ-инфраструктуры для администраторов, а также улучшении пользовательского опыта (UX) при работе с корпоративными данными с мобильных устройств. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Расширенные административные отчеты

В новой версии «Кибер Файлов» добавлена возможность формирования аналитических отчетов для контроля ключевых метрик. Теперь ИТ-администраторы могут в режиме реального времени отслеживать объем занятого пространства в файловом репозитории, количество используемых лицензий и динамику роста хранилища во времени, что существенно упрощает планирование ИТ-ресурсов и бюджетирование.

Новый мобильный клиент для iOS

Выпущено современное клиентское приложение для устройств Apple. Оно позволяет сотрудникам безопасно работать с «Кибер Файлами» для синхронизации и обмена данными на смартфонах и планшетах iOS, сохраняя при этом строгие корпоративные политики информационной безопасности.

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Обновленное мобильное приложение получило улучшенный интерфейс и оптимизированные алгоритмы синхронизации для быстрой и стабильной работы с корпоративными документами со смартфонов и планшетов. Кроме того, внедрены оптимизированные алгоритмы синхронизации, которые гарантируют быструю и стабильную работу с корпоративными документами, даже в условиях нестабильного соединения.

Консольные клиенты

В дистрибутив новой версии «Кибер Файлов» 10.3 добавлены специализированные компоненты, которые можно использовать без запуска полноценной синхронизации. Это позволяет безопасно работать с «Кибер Файлами» в средах без графического интерфейса (GUI), что особенно востребовано для автоматизированных сценариев и в защищенных контурах.

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