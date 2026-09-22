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«Колибри-АРМ» представила новый релиз системы с акцентом на пользовательский опыт

Разработчики российской системы управления рабочими местами и серверами «Колибри-АРМ» представили новый релиз системы – 26.07. Обновление произошло по двум ключевым направлениям: улучшение пользовательского опыта для конечных пользователей, а также расширение инструментов администрирования для ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Главная новинка «Колибри-АРМ» 26.07 — система уведомлений о развертываниях. Пользователь видит, какое ПО или обновление назначено и когда начнется установка, а все уведомления гибко настраиваются администратором. Для обновлений Windows же добавлен период доступности: пользователь может установить их в удобное время, по истечении срока система сделает это автоматически.

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Для точек распространения реализована дедупликация контента, добавлена возможность назначать несколько точек с приоритетами и ограничивать скорость скачивания — это снижает нагрузку на каналы связи. Также впервые добавлена поддержка репозиториев ALT Linux и OpenAPI для интеграции с ITSM- и CMDB-системами, а в «Колибри Агенте» появились кнопки запуска инвентаризации и актуализации развертываний.

«В этот раз наша команда максимально ответственно подошла к улучшению опыта конечных пользователей. Мы идем навстречу заказчикам, чтобы сделать их цифровую рутину легче и повысить удовлетворенность ИТ-службами их предприятий», — сказал технический директор продукта Ильнур Ибрагимов.

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