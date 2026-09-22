«АРМО-Системы» анонсировала двухпроекционный интроскоп «Неоскан» со столом оператора в комплекте

Компания «АРМО-Системы» анонсировала интроскопы 100100D для досмотра багажа, спортивного инвентаря и грузов. Установка оснащена двумя генераторами, формирующими изображения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, что позволяет получать более полную информацию о содержимом досматриваемого предмета. Несмотря на большой рабочий проем (1000 х 1000 мм), рентгеновский интроскоп имеет сравнительно компактные габариты, облегчающие его размещение на объекте. Встроенный ИИ автоматически распознает до 35 типов запрещенных и потенциально опасных предметов, а шесть видеокамер обеспечивают дополнительный визуальный контроль багажа и грузов.

Большой рабочий проем дает возможность досматривать широкий перечень предметов на различных объектах. Благодаря размерам туннеля 1000 × 1000 мм этот рентгеновский интроскоп может пропускать через себя крупный багаж или спортивный инвентарь, а также посылки и различные виды грузов. Таким образом, «Неоскан 100100D» подходит для аэропортов, вокзалов, железнодорожных станций, таможенных постов, почтовых и транспортных служб и не только. При этом сравнительно компактные габариты для оборудования с таким размером туннеля облегчают размещение интроскопа на объекте.

Две проекции рентгеновского изображения позволяют получать больше информации при досмотре. Генераторы установлены под углом 90°, поэтому досматриваемый предмет одновременно анализируется в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Это особенно важно при контроле плотно уложенных вещей и актуально для модели 100100D, поскольку тяжелые грузы и чемоданы зачастую укладываются хаотично и затем могут опрокидываться друг на друга. Отметим, что данный рентгеновский интроскоп Неоскан сертифицирован в соответствии с требованиями ПП РФ №969 для средств обеспечения безопасности на транспортных объектах.

Дополнительную информацию о грузах или багаже дают шесть встроенных видеокамер. Две камеры видеонаблюдения расположены перед туннелем, две — на выходе из него, еще одна установлена на рабочем столе оператора. Помимо этого, рентгеновский интроскоп снабжен камерой внутри туннеля (шестая камера), в отличие от аналогичной однопроекционной модели. Кадры полученного видео можно сопоставлять с рентгеновским изображением для подтверждения принадлежности багажа или груза, а также для разбора спорных ситуаций и выявления случаев подмены.

Рабочее место оператора поставляется в комплекте с интроскопом и оснащено двумя встроенными ЖК-мониторами с диагональю 21,5". На них отображаются результаты рентгеновского контроля и видео с подключенных камер, а сама организация рабочего места рассчитана на удобную обработку большого потока досматриваемых предметов. Немаловажно, что данный рентгеновский интроскоп предусматривает аутентификацию как по паролю, так и по лицу либо по отпечаткам пальцев. Таким образом, можно эффективно разграничивать доступ к оборудованию и использовать индивидуальные учетные данные сотрудников при работе с системой.

Новый рентгеновский интроскоп марки «Неоскан» уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».